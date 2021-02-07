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Канзас-Сити
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#Супербоул #НФЛ #американский футбол #Патрик Махоумс #Канзас-Сити #Тампа-Бэй Бакканирс #Том Брэди #Super Bowl LV

Во сколько начинается Супербоул-2021

вчера, 22:27

www.imago-images.de/Global Look Press

«Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» сыграют в Супербоуле. Матч за чемпионство в НФЛ стартует 8 февраля в 02:30 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Тампы». Это первый случай в истории Супербоула, когда одна из команд – хозяин поля. Пушки на стадионе «Тампы» не будут стрелять после тачдаунов.

За «Тампу» в этом финале сыграет 43-летний Том Брэди. Это десятый Супербоул в карьере Брэди. Шесть раз он становился чемпионом НФЛ, четыре – MVP Супербоула.

В составе «Канзаса» выйдет квотербек Патрик Махоумс. Летом 2020 года Махоумс подписал рекордный контракт на десять лет. Его общий заработок за это время – 503 миллиона долларов.

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#Том Брэди
#Super Bowl LV