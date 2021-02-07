Прогноз на Супербоул-2021

«Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» вышли в Супербоул-2021. Финал НФЛ стартует 8 февраля в 02:30 по московскому времени.

Букмекеры дают такие расклады:

Победа «Тампы» – 2,38

Победа «Канзаса» – 1,56

«Канзас-Сити» лучше провел регулярный чемпионат. Там команда 14 раз победила и дважды проиграла. Статистика «Тампы» в регулярке – 11:5.

«Канзас-Сити» играл в Супербоуле-2020. Тогда он выиграл у «Сан-Франциско» со счетом 31:20. «Тампа» побеждала в Супербоуле только в 2002 году.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Тампы», но лига приняла меры для нейтрализации всех преимуществ. Пушкам на стадионе «Тампы» запрещена стрельба после тачдаунов команды.

Впервые в истории одним из арбитров на Супербоуле будет женщина. Сара Томас назначена лайнсменом на игре. Она уже стала первой женщиной, которая работала в плей-офф НФЛ.

Где смотреть Супербоул-2021