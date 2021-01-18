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Pepsi и Coca-Cola отказались от рекламы во время Супербоула из-за кризиса, вызванного коронавирусом

9 минут назад

Pepsi и Coca-Cola впервые за двадцать лет отказались от рекламы во время Супербоула. Причина – кризис, вызванный коронавирусной пандемией.

Представитель Coca-Cola Кейт Хартман говорит:

«Трудный выбор. Мы всегда хотим поддерживать правильные вещи. Но мы хотим убедиться, что инвестируем деньги в правильные вещи в эти непростые времена».

Со стороны Coca-Cola также было сказано, что в прошлом году компания потратила на рекламу на Супербоуле 10 млн долларов.

Издание Hill, цитируя представителей из Pepsi, пишет: компания откажется от прямой рекламы напитка во время Супербоула. Но: а) Она покажет рекламу другого напитка – Mountain Dew; б) Останется организатором шоу во время перерыва, хедлайнером которого будет The Weekend.

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