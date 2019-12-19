Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом

Интересно, что почти все время доминирующие позиции занимают ролики, связанные со спортом. В рейтинг от 2017-го попали только 3 ролика, связанные со спортом (только один – с Суперболулом). В 2018-м картина была чуть лучше – 4 видео. И да, в прошлом году тоже была реклама Супербоула.