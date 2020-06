Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом

В рекламном топ-10 много видео, которые пересекаются со спортом и конкретно с Супербоулом. Партнеры соревнования ежегодно выставляют креативную рекламу. Мы отобрали ролики, связанные со спортом или со спортивными событиями:

1 место

Amazon: Not Everything Makes the Cut.

Просмотры: 39,5 млн.

Здесь просто рассказывается об интеграции голосового помощника. Amazon – спонсор Супербоула.