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#Супербоул #НФЛ

Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом

19 декабря 2019, 23:25
Илья Егоров

В рекламном топ-10 много видео, которые пересекаются со спортом и конкретно с Супербоулом. Партнеры соревнования ежегодно выставляют креативную рекламу. Мы отобрали ролики, связанные со спортом или со спортивными событиями:

1 место

Amazon: Not Everything Makes the Cut.

Просмотры: 39,5 млн.

Здесь просто рассказывается об интеграции голосового помощника. Amazon – спонсор Супербоула.

2 место

Hyundai USA: The Elevator

Просмотры: 38,9 млн

Еще один партнер Супербоула. Спорта внутри самого видео тоже нет.

6 место

Doritos: Chance the Rapper x Backstreet Boys

Просмотры: 16,7 млн

Компания, делающие начосы. Видео никак не связано со спортом – в этот рейтинг его протащила партнерка с Супербоулом.

9 место

Nike: Dream Crazier

Просмотры: 11,1 млн

Наконец-то в этот рейтинг попал ролик про спорт. Nike рассказал о том, как в нем важно мечтать.

10 место

NFL: The 100-Year Game

Просмотры: 7,3 млн

Комедийный ролик от НФЛ в честь столетия игры: на торжественном вечере от торта отваливается мяч, и это превращает праздник в игровой балаган.

 

Интересно, что почти все время доминирующие позиции занимают ролики, связанные со спортом. В рейтинг от 2017-го попали только 3 ролика, связанные со спортом (только один – с Суперболулом). В 2018-м картина была чуть лучше – 4 видео. И да, в прошлом году тоже была реклама Супербоула.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: канал НФЛ на ютубе
Кое-что об НФЛ:
В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало
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