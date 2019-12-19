Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом
В рекламном топ-10 много видео, которые пересекаются со спортом и конкретно с Супербоулом. Партнеры соревнования ежегодно выставляют креативную рекламу. Мы отобрали ролики, связанные со спортом или со спортивными событиями:
1 место
Amazon: Not Everything Makes the Cut.
Просмотры: 39,5 млн.
Здесь просто рассказывается об интеграции голосового помощника. Amazon – спонсор Супербоула.
2 место
Hyundai USA: The Elevator
Просмотры: 38,9 млн
Еще один партнер Супербоула. Спорта внутри самого видео тоже нет.
6 место
Doritos: Chance the Rapper x Backstreet Boys
Просмотры: 16,7 млн
Компания, делающие начосы. Видео никак не связано со спортом – в этот рейтинг его протащила партнерка с Супербоулом.
9 место
Nike: Dream Crazier
Просмотры: 11,1 млн
Наконец-то в этот рейтинг попал ролик про спорт. Nike рассказал о том, как в нем важно мечтать.
10 место
NFL: The 100-Year Game
Просмотры: 7,3 млн
Комедийный ролик от НФЛ в честь столетия игры: на торжественном вечере от торта отваливается мяч, и это превращает праздник в игровой балаган.