Супербоул
американский футбол
Том Брэди
Канзас-Сити
Тампа-Бэй Бакканирс
«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул. MVP – 43-летний квотербек Брэди, который выиграл больше титулов, чем любой клуб
вчера, 10:16
В США прошел Супербоул. Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграл «Канзас-Сити» со счетом 31:9.
- Лучшим игроком стал Том Брэди, это его седьмая победа в Супербоуле. Прошлые шесть были в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс».
- Брэди – единственный игрок, выигравший титулы MVP более трех раз. Всего пять.
- Чаще него в американских спортивных лигах титул MVP в финальных сериях получал только Майкл Джордан (шесть).
- «Тампа» во второй раз в истории выиграла Супербоул.
- «Канзас» всего однажды до этого проигрывал Супербоул – самый первый в 1967 году.
Уникально: ни один клуб пока еще не выигрывал Супербоул семь раз. Зато это сделал Брэди.
Комментарии (1)
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вчера, 12:45
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Да что такое этот ваш Брэди!..
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