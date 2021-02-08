Супербоул
американский футбол
Том Брэди
Канзас-Сити
Тампа-Бэй Бакканирс
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#Супербоул #американский футбол #Канзас-Сити #Тампа-Бэй Бакканирс #Том Брэди

«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул. MVP – 43-летний квотербек Брэди, который выиграл больше титулов, чем любой клуб

вчера, 10:16

В США прошел Супербоул. Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграл «Канзас-Сити» со счетом 31:9.

  • Лучшим игроком стал Том Брэди, это его седьмая победа в Супербоуле. Прошлые шесть были в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  • Брэди – единственный игрок, выигравший титулы MVP более трех раз. Всего пять.
  • Чаще него в американских спортивных лигах титул MVP в финальных сериях получал только Майкл Джордан (шесть).
  • «Тампа» во второй раз в истории выиграла Супербоул.
  • «Канзас» всего однажды до этого проигрывал Супербоул – самый первый в 1967 году.

Уникально: ни один клуб пока еще не выигрывал Супербоул семь раз. Зато это сделал Брэди.

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vladik12
вчера, 12:45

Да что такое этот ваш Брэди!..

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#Том Брэди