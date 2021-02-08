«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул. MVP – 43-летний квотербек Брэди, который выиграл больше титулов, чем любой клуб

В США прошел Супербоул. Клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграл «Канзас-Сити» со счетом 31:9.

Лучшим игроком стал Том Брэди, это его седьмая победа в Супербоуле. Прошлые шесть были в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Брэди – единственный игрок, выигравший титулы MVP более трех раз. Всего пять.

Чаще него в американских спортивных лигах титул MVP в финальных сериях получал только Майкл Джордан (шесть).

«Тампа» во второй раз в истории выиграла Супербоул.

«Канзас» всего однажды до этого проигрывал Супербоул – самый первый в 1967 году.

Уникально: ни один клуб пока еще не выигрывал Супербоул семь раз. Зато это сделал Брэди.