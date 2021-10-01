Супербоул
Эминем, Кендрик Ламар и Снуп Дог выступят в перерыве Супербоула в 2022 году
01 октября, 16:57
Национальная футбольная лига (НФЛ) объявила имена пяти артистов, которые выступят на Супербоуле в 2022 году: Эминем, Кендрик Ламар, Снуп Дог, Dr. Dre и певица Мэри Джей Блайдж.
- В общей сложности пять исполнителей имеют 43 «Грэмми» и 19 альбомов, занимавший первую строчку в чарте Billboard.
- Супербоул пройдет 13 февраля в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса. Снуп Дог, Кендрик Ламар и Dr. Dre – уроженцы этого района.
Супербоул традиционно становится самым просматриваемым событием в США и привлекает около 100 миллионов зрителей. В перерыве матча на стадионе выступают артисты – в 2021 году это была группа The Weekend, в 2020-м выступали Дженнифер Лопес и Шакира.
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