Эминем, Кендрик Ламар и Снуп Дог выступят в перерыве Супербоула в 2022 году

Национальная футбольная лига (НФЛ) объявила имена пяти артистов, которые выступят на Супербоуле в 2022 году: Эминем, Кендрик Ламар, Снуп Дог, Dr. Dre и певица Мэри Джей Блайдж.

В общей сложности пять исполнителей имеют 43 «Грэмми» и 19 альбомов, занимавший первую строчку в чарте Billboard.

Супербоул пройдет 13 февраля в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса. Снуп Дог, Кендрик Ламар и Dr. Dre – уроженцы этого района.

Супербоул традиционно становится самым просматриваемым событием в США и привлекает около 100 миллионов зрителей. В перерыве матча на стадионе выступают артисты – в 2021 году это была группа The Weekend, в 2020-м выступали Дженнифер Лопес и Шакира.