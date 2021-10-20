Дака сделал покер против «Спартака». За один матч он забил больше, чем за все остальные в «Лестере»

Нападающий Пэтсон Дака вышел в стартовом составе «Лестера» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». Он оформил покер:

45-я минута ⚽️

48-я минута ⚽️

54-я минута ⚽️

79-я минута ⚽️

Это его первый покер за «Лестер». За один матч против «Спартака» Дака забил больше, чем за все остальные матчи.

Дака перешел в «Лестер» из «Зальцбурга», где стал четырехкратным чемпионом Австрии. У него один гол в новом клубе – против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ после выхода на замену.