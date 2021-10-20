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#Лестер #Спартак #Лига Европы

Дака сделал покер против «Спартака». За один матч он забил больше, чем за все остальные в «Лестере»

2 часа назад

Нападающий Пэтсон Дака вышел в стартовом составе «Лестера» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». Он оформил покер:

  • 45-я минута ⚽️
  • 48-я минута ⚽️
  • 54-я минута ⚽️
  • 79-я минута ⚽️

Это его первый покер за «Лестер». За один матч против «Спартака» Дака забил больше, чем за все остальные матчи.

Дака перешел в «Лестер» из «Зальцбурга», где стал четырехкратным чемпионом Австрии. У него один гол в новом клубе – против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ после выхода на замену.

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
Соболев 86
3:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
Дака 48
Дака 54
Дака 78
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Источник:
Гол
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