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Дака сделал покер против «Спартака». За один матч он забил больше, чем за все остальные в «Лестере»
2 часа назад
Нападающий Пэтсон Дака вышел в стартовом составе «Лестера» на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака». Он оформил покер:
- 45-я минута ⚽️
- 48-я минута ⚽️
- 54-я минута ⚽️
- 79-я минута ⚽️
Это его первый покер за «Лестер». За один матч против «Спартака» Дака забил больше, чем за все остальные матчи.
Дака перешел в «Лестер» из «Зальцбурга», где стал четырехкратным чемпионом Австрии. У него один гол в новом клубе – против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ после выхода на замену.
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