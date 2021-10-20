В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист
«Спартак» выигрывал у «Лестера» со счетом 2:1 после первого тайма в Лиге Европы. Два гола случились перед самым перерывом. Сначала Ларссон забил первый гол во всех официальных матчах сезона. Уже через минуту был ответный гол Даки. В обоих мячах поучаствовал Тилеманс. Это он перед голом «Спартака» сигнализировал скамейке жестом, похожим на замену.
Дальше Тилеманс хромал. Мы посмотрели записи голов на официальном сайте «Матч ТВ» и разобрали действия Тилеманса в обоих эпизодах. В моменте с голом «Спартака» Тилеманс сначала опекал Бакаева, а потом просто перемещался по штрафной. Все это время он прихрамывал. Когда забивал Ларссон, рядом с Тилемансом уже вообще не было соперников.
Ответный гол «Лестера» тоже начался с Тилеманса. Это он отдал первый пас вперед, после которого мяч разыграли Мэддисон и Ихеаначо. Уже они выводили Даку один на один с Максименко. Фанаты «Лестера» в тот момент обсуждали возможную замену Тилеманса в твиттере. Слова одного из них: «Я не видел очереди из тех, кто может его заменить».
В итоге Тилеманс остался на поле. Он вышел на второй тайм уже без видимых признаков проблем со здоровьем. «Лестер» уже в начале тайма забил два гола и повел в счете. Тилеманс поучаствовал в третьем голе Даки – здесь он уже отдал ему голевую передачу. Тилеманс отыграл 65 минут, но все-таки ушел с поля из-за травмы. Когда шел на скамейку, снова хромал.
Тилеманс – 24-летний лидер «Лестера». Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. Тот же Transfermarkt пишет, что в «Лестере» у Тилеманса никогда не было серьезных травм. За всю карьеру он вообще травмировался только два раза. Большинство матчей (11) Тилеманс пропустил еще в «Монако», когда восстанавливался полтора месяца после травмы мениска.
В этом сезоне Лиги Европы Тилеманс сделал первое результативное действие. Его статистика в АПЛ – 2+2.
Главные события матча «Спартака» и «Лестера»:
- Дака сделал покер против «Спартака». За один матч он забил больше, чем за все остальные в «Лестере»
- «Спартак» вел со счетом 2:0 против «Лестера», но пропустил три гола за девять минут
- Гол против «Лестера» – первый в сезоне для Ларссона за 13 матчей. Он лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона
- Соболев забил дебютный гол в еврокубках. У него второе результативное действие за два матча Лиги Европы