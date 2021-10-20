Юри Тилеманс
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#Юри Тилеманс #Спартак #Лига Европы #Лестер

В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист

2 часа назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Спартак» выигрывал у «Лестера» со счетом 2:1 после первого тайма в Лиге Европы. Два гола случились перед самым перерывом. Сначала Ларссон забил первый гол во всех официальных матчах сезона. Уже через минуту был ответный гол Даки. В обоих мячах поучаствовал Тилеманс. Это он перед голом «Спартака» сигнализировал скамейке жестом, похожим на замену.

Дальше Тилеманс хромал. Мы посмотрели записи голов на официальном сайте «Матч ТВ» и разобрали действия Тилеманса в обоих эпизодах. В моменте с голом «Спартака» Тилеманс сначала опекал Бакаева, а потом просто перемещался по штрафной. Все это время он прихрамывал. Когда забивал Ларссон, рядом с Тилемансом уже вообще не было соперников.

Так начинался этот момент.

Скриншот из видео на официальном сайте «Матч ТВ»

Так было за пару секунд до гола.

Скриншот из видео на официальном сайте «Матч ТВ»

Ответный гол «Лестера» тоже начался с Тилеманса. Это он отдал первый пас вперед, после которого мяч разыграли Мэддисон и Ихеаначо. Уже они выводили Даку один на один с Максименко. Фанаты «Лестера» в тот момент обсуждали возможную замену Тилеманса в твиттере. Слова одного из них: «Я не видел очереди из тех, кто может его заменить».

Так Тилеманс пасовал после гола «Спартака». Дака забил в этом моменте.

Скриншот из видео на официальном сайте «Матч ТВ»

В итоге Тилеманс остался на поле. Он вышел на второй тайм уже без видимых признаков проблем со здоровьем. «Лестер» уже в начале тайма забил два гола и повел в счете. Тилеманс поучаствовал в третьем голе Даки – здесь он уже отдал ему голевую передачу. Тилеманс отыграл 65 минут, но все-таки ушел с поля из-за травмы. Когда шел на скамейку, снова хромал.

Тилеманс – 24-летний лидер «Лестера». Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. Тот же Transfermarkt пишет, что в «Лестере» у Тилеманса никогда не было серьезных травм. За всю карьеру он вообще травмировался только два раза. Большинство матчей (11) Тилеманс пропустил еще в «Монако», когда восстанавливался полтора месяца после травмы мениска.

В этом сезоне Лиги Европы Тилеманс сделал первое результативное действие. Его статистика в АПЛ – 2+2.

Главные события матча «Спартака» и «Лестера»:

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
Соболев 86
3:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
Дака 48
Дака 54
Дака 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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