В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист

«Спартак» выигрывал у «Лестера» со счетом 2:1 после первого тайма в Лиге Европы. Два гола случились перед самым перерывом. Сначала Ларссон забил первый гол во всех официальных матчах сезона. Уже через минуту был ответный гол Даки. В обоих мячах поучаствовал Тилеманс. Это он перед голом «Спартака» сигнализировал скамейке жестом, похожим на замену.

Дальше Тилеманс хромал. Мы посмотрели записи голов на официальном сайте «Матч ТВ» и разобрали действия Тилеманса в обоих эпизодах. В моменте с голом «Спартака» Тилеманс сначала опекал Бакаева, а потом просто перемещался по штрафной. Все это время он прихрамывал. Когда забивал Ларссон, рядом с Тилемансом уже вообще не было соперников.