Соболев забил дебютный гол в еврокубках. У него второе результативное действие за два матча Лиги Европы

Нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 11-й минуте он забил после рикошета – это его дебютный гол в еврокубках.

За три матча в Лиге Европы он сделал два результативных действия: в матче против «Наполи» во втором туре Соболев отдал голевую передачу.

Соболев сделал три результативных действия в четырех последних матчах во всех турнирах – 2+1.