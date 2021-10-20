Александр Соболев
Лига Европы
Спартак
Лестер
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#Александр Соболев #Спартак #Лига Европы #Лестер

Соболев забил дебютный гол в еврокубках. У него второе результативное действие за два матча Лиги Европы

20 минут назад

Нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе «Спартака» на матч группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 11-й минуте он забил после рикошета – это его дебютный гол в еврокубках.

За три матча в Лиге Европы он сделал два результативных действия: в матче против «Наполи» во втором туре Соболев отдал голевую передачу.

Соболев сделал три результативных действия в четырех последних матчах во всех турнирах – 2+1.

Идет второй тайм
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
2:1
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
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Источник:
Гол
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