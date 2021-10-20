Спартак
Лига Европы
Лестер
«Спартак» вел со счетом 2:0 против «Лестера», но пропустил три гола за девять минут
2 часа назад
«Спартак» играет против «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Это их первая игра друг с другом.
К 44-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0: Александр Соболев забил дебютный гол в еврокубках, Джордан Ларссон – первый в этом сезоне во всех турнирах.
К 54-й минуте «Спартак» пропустил три гола. Хет-трик оформил Пэтсон Дака. В двух голах ему ассистировал Келечи Ихеначо.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые