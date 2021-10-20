«Спартак» вел со счетом 2:0 против «Лестера», но пропустил три гола за девять минут

«Спартак» играет против «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Это их первая игра друг с другом.

К 44-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0: Александр Соболев забил дебютный гол в еврокубках, Джордан Ларссон – первый в этом сезоне во всех турнирах.

К 54-й минуте «Спартак» пропустил три гола. Хет-трик оформил Пэтсон Дака. В двух голах ему ассистировал Келечи Ихеначо.