Джордан Ларссон
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Лестер
Гол против «Лестера» – первый в сезоне для Ларссона за 13 матчей. Он лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона
9 минут назад
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 44-й минуте он забил гол.
Этот мяч стал для Ларссона дебютным в этом сезоне. Он проводит 13-й матч во всех турнирах и сделал первое результативное действие.
Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона. Он забил 15 голов.
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