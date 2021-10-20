Джордан Ларссон
Лига Европы
Спартак
Лестер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джордан Ларссон #Спартак #Лига Европы #Лестер

Гол против «Лестера» – первый в сезоне для Ларссона за 13 матчей. Он лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона

9 минут назад

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 44-й минуте он забил гол.

Этот мяч стал для Ларссона дебютным в этом сезоне. Он проводит 13-й матч во всех турнирах и сделал первое результативное действие.

Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона. Он забил 15 голов.

Соболев забил дебютный гол в еврокубках. У него второе результативное действие за два матча Лиги Европы

Идет второй тайм
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
2:1
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Спартак» – это комедия о юности Уилла Смита. Так видит «Лестер», который постоянно анонсирует матчи отсылками к ситкомам
Почему «Спартак» играет по средам домашние матчи в Лиге Европы
Все матчи «Спартака» с английскими клубами (побед больше поражений): партнеры дрались, на воротах стоял полевой, Романцев отказался сесть рядом с тренером «Лидса»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джордан Ларссон
#Спартак
#Лига Европы
#Лестер