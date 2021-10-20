Гол против «Лестера» – первый в сезоне для Ларссона за 13 матчей. Он лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел в стартовом составе на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера». На 44-й минуте он забил гол.

Этот мяч стал для Ларссона дебютным в этом сезоне. Он проводит 13-й матч во всех турнирах и сделал первое результативное действие.

Ларссон – лучший бомбардир «Спартака» прошлого сезона. Он забил 15 голов.

Соболев забил дебютный гол в еврокубках. У него второе результативное действие за два матча Лиги Европы