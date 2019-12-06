Акции болельщиков клубов РПЛ в поддержку фанатов «Спартака»

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвало фанатов клубов РПЛ покинуть стадион на 30-й минуте из-за задержания болельщиков клуба перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

К акции присоединились болельщики всех клубов, играющих матчи сегодня: «Зенит», «Динамо», «Арсенал» и «Локомотив». Заранее участие подтвердили «Ростов» и «Рубин».

Заявление «Фратрии»

Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле.

Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас невзирая на возраст и клубные цвета.