Лебедев вернулся на ринг в 40 лет. Сразу проиграл, а потом завершил карьеру

Табисо Мчуну взял титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Единогласным судейским решением он победил Дениса Лебедева. Того самого Дениса Лебедева, в карьере которого до этого было всего два поражения. За всю карьеру Лебедева побеждали Марко Хук (декабрь 2010-го) и Мурат Гассиев (декабрь 2016-го). Мчуну поддержал традицию – Лебедева опять победили в декабре.

До поединка с Мчуну Лебедев дрался в ноябре 2018-го. Тогда он единогласным решением судей победил Майка Уилсона в Монте-Карло. Дальше в карьере Лебедева был годовой простой. В качестве гостя он посещал боксерские соревнования, занимался семейными делами и поддерживал Александра Поветкина.

В середине декабря Федерация бокса России публиковала небольшое интервью Дениса Лебедева. Там он рассказывал о причинах возвращения на ринг. Изначально соперником Лебедева планировали Илунгу Макабу, но тот подписал контракт с Доном Кингом. Вместо Макабу позвали Табисо Мчуну. Сам Лебедев назвал его копией Макабу, но драться хотел именно с первоначальным соперником.