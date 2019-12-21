Денис Лебедев
бокс
Табисо Мчуну
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#Денис Лебедев #бокс #Табисо Мчуну

Лебедев вернулся на ринг в 40 лет. Сразу проиграл, а потом завершил карьеру

21 декабря 2019, 21:08
Александр Плеханов

Табисо Мчуну взял титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Единогласным судейским решением он победил Дениса Лебедева. Того самого Дениса Лебедева, в карьере которого до этого было всего два поражения. За всю карьеру Лебедева побеждали Марко Хук (декабрь 2010-го) и Мурат Гассиев (декабрь 2016-го). Мчуну поддержал традицию – Лебедева опять победили в декабре.

До поединка с Мчуну Лебедев дрался в ноябре 2018-го. Тогда он единогласным решением судей победил Майка Уилсона в Монте-Карло. Дальше в карьере Лебедева был годовой простой. В качестве гостя он посещал боксерские соревнования, занимался семейными делами и поддерживал Александра Поветкина.

В середине декабря Федерация бокса России публиковала небольшое интервью Дениса Лебедева. Там он рассказывал о причинах возвращения на ринг. Изначально соперником Лебедева планировали Илунгу Макабу, но тот подписал контракт с Доном Кингом. Вместо Макабу позвали Табисо Мчуну. Сам Лебедев назвал его копией Макабу, но драться хотел именно с первоначальным соперником.

Anton Belitsky/Global Look Press

Вот главные выдержки из высказывания Лебедева для Федерации бокса:

  • «Мотивация моего возвращения очень простая - бокс в моих венах и жилах».
  • «Сейчас я долго не боксировал, поэтому начал подготовку пораньше – за 12 недель до боя».
  • «На сборах нужно пахать каждый день, а бой – самое легкое».

Летом 2019-го Денис Лебедев объявлял о завершении карьеры. Позже Лебедев объяснял, что ушел из бокса не совсем по собственной воле – просто он получил неинтересное предложение. Теперь он снова завершил карьеру, но уже сразу после поражения от Табисо Мчуну. Возможно, это решение окончательное.

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