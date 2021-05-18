Рой Кин

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Рой Кин и Эрик Кантона вошли в Зал славы АПЛ. В нем осталось еще четыре свободных места
#АПЛ
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УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
#Лига чемпионов
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