АПЛ
Рой Кин
Алан Ширер
Тьерри Анри
Эрик Кантона
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#АПЛ #Тьерри Анри #Алан Ширер #Рой Кин #Эрик Кантона

Рой Кин и Эрик Кантона вошли в Зал славы АПЛ. В нем осталось еще четыре свободных места

2 часа назад

Английская премьер-лига объявила двух новых участников Зала славы. Пока список выглядит так:

  1. Алан Ширер
  2. Тьерри Анри
  3. Эрик Кантона
  4. Рой Кин

Всего в 2021 году в него добавят восемь игроков, итоговый состав огласят до 21 мая.

В Зал славы АПЛ попадают игроки, которые «добились исключительных успехов на поле и продемонстрировали значительный вклад» в лигу. Речь идет только о выступлениях в АПЛ с момента ее учреждения в 1992 году. Достижения в других чемпионатах не учитываются.

Открытие Зала славы планировалось на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Двух первых игроков, попавших в зал славы, выбрала сама АПЛ. Шесть других выбирают болельщики из сформированного лигой шорт-листа. Сейчас в него входят 23 человека, среди них Дэвид Бэкхем, Рио Фердинанд, Петер Шмейхель и Сол Кэмпбелл.

  • Попасть в шорт-лист могут только завершившие карьеру игроки. Каждый год список обновляется – игроки не переходят в него автоматически из года в год.
  • Среди критериев для отбора в шорт-лист: минимум 250 матчей в лиге/минимум 200 матчей в лиге за один клуб/попадание в сборную десятилетия/«Золотая бутса» или «Золотая перчатка»/100 забитых голов в лиге или 100 матчей без пропущенных голов.

Достижения игроков, вошедших в зал славы:

  • Алан Ширер («Блэкберн» и «Ньюкасл»). Лучший бомбардир в истории АПЛ – 260 голов в 441 матче.
  • Тьерри Анри («Арсенал»). Забивал минимум 20 голов пять сезонов подряд. Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы».
  • Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»). Четырехкратных победитель АПЛ. «Катализатор доминирования «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 1990-х», – говорится на сайте лиги.
  • Рой Кин («Манчестер Юнайтед»). Семикратный победитель АПЛ.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт АПЛ
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