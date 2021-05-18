Рой Кин и Эрик Кантона вошли в Зал славы АПЛ. В нем осталось еще четыре свободных места

Английская премьер-лига объявила двух новых участников Зала славы. Пока список выглядит так:

Всего в 2021 году в него добавят восемь игроков, итоговый состав огласят до 21 мая.

В Зал славы АПЛ попадают игроки, которые «добились исключительных успехов на поле и продемонстрировали значительный вклад» в лигу. Речь идет только о выступлениях в АПЛ с момента ее учреждения в 1992 году. Достижения в других чемпионатах не учитываются.

Открытие Зала славы планировалось на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Двух первых игроков, попавших в зал славы, выбрала сама АПЛ. Шесть других выбирают болельщики из сформированного лигой шорт-листа. Сейчас в него входят 23 человека, среди них Дэвид Бэкхем, Рио Фердинанд, Петер Шмейхель и Сол Кэмпбелл.

Попасть в шорт-лист могут только завершившие карьеру игроки. Каждый год список обновляется – игроки не переходят в него автоматически из года в год.

Среди критериев для отбора в шорт-лист: минимум 250 матчей в лиге/минимум 200 матчей в лиге за один клуб/попадание в сборную десятилетия/«Золотая бутса» или «Золотая перчатка»/100 забитых голов в лиге или 100 матчей без пропущенных голов.

Достижения игроков, вошедших в зал славы: