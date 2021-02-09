Судья Майк Дин – звезда АПЛ. Показывает больше всего красных, тренеры кричат: «Убей нас». А фанаты – угрожают смертью и делают мемы
Майк Дин – один из самых жестких арбитров АПЛ. Просто статистика:
- В этом сезоне он показал 54 желтые карточки. На 9 февраля это третий показатель в АПЛ (Стюарт Атвелл – 57, Майкл Оливер – 55).
- Красных карточек у Дина в этом сезоне 6 – больше всех.
- Статистика Дина по желтым карточкам за пять сезонов до этого: 2015/16 (первый – 107, столько же у Тэйлора); 2016/17 (четвертый – 111), 2017/18 (четвертый – 93), 2018/19 (первый – 129: на 27 больше, чем у второго показателя), 2019/20 (второй – 113).
- Статистика Дина по красным карточкам за пять сезонов до этого: 2015/16 (первый – 9), 2016/17 (первый – 5), 2017/18 (четвертый – 3), 2018/19 (первый – 10), 2019/20 (четвертый – 4).
- Он был первым судьей, показавшим 100 карточек в АПЛ.
- В сентябре исполнилось 20 лет с момента первого появления Дина в матче Премьер-лиги (как резервного судьи). На тот момент у него было 509 матчей. Из действующих игроков АПЛ только у двух больше игр в Премьер-лиге – у Гарета Бэйла и Джеймса Милнера.
С сезона-2015/16 он назначил 56 пенальти и пять раз входил в топ-5 по этому показателю.
Как Дина ругают все. Венгер называет позорником, фанаты угрожают семье, а «Саутгемптон» просит лигу никогда не ставить его на их матчи
Несколько моментов с критикой Майка Дина:
• В сентябре Славена Билича, когда тот еще тренировал «Вест Бром», Дин удалил за такие слова: «Проверь фол, проверь красную карточку. В следующий раз просто убей нас. Можешь просто убить нас».
• Почеттино в «Тоттенхэме» злился на Дина и однажды несколько раз повторил фразу: «Что же ты такое!»
• В 2018-м Дин не удалил Маркоса Алонсо в матче с «Саутгемптоном». Марк Хьюз (тренер «Саутгемптона» на тот момент) сказал: «Один из примеров спорных и странных действий судей. Возможно, поэтому английские арбитры не едут на ЧМ».
• Более свежая претензия от «Саутгемптона». После матча с «МЮ» в начале февраля клуб попросил ФА больше никогда не назначать Дина на их матчи.
• Арсен Венгер просто называл Дина позорником.
• Лоран Косьельни называл Майка Дина самым ужасным судьей в его карьере: «У него странные решения. Он может дать карточку, а когда ты на правах капитана подойдешь узнать причину, он закричит: «Отойди или получишь тоже».
• Еще «Арсенал». Петиция фанатов отстранить Дина от матчей команды набрала 100 тысяч подписей.
Последний инцидент с Дином случился в матче «Фулхэма» и «Вест Хэма» в этом сезоне. В конце встречи Томаш Соучек поднял локоть и задел Александра Митровича. Подробный повтор показал, что у Соучека не было предумышленного намерения задеть Митровича + касания было не таким сильным.
Майк Дин смотрел повтор несколько минут, а потом дал Соучеку красную карточку. После игры анонимы угрожали Дину смертью, а фанаты также писали членам его семьи в соцсетях. Он даже попросил не назначать его на матчи 24-го тура АПЛ.
Что вообще известно о Майке Дине
Дин числился судьей ФИФА с 2003-го по 2013-й – когда ушел на судейскую пенсию по возрасту. До 2000 года он работал на матчах любительских и полупрофессиональных лиг. С 2000 года – в АПЛ.
Работу судьи на любительских матчах Дин совмещал с должностью учителя физкультуры в школе. В судейство он пошел, чтобы сбросить вес. The Athletic рассказывал, что в моменте Дин весил 17 стоунов (около 107 кг).
Что говорит о начале карьеры Дин:
«Я любил футбол, но меня бесили ляпы судей. Поэтому я пошел работать в эту сферу. Изначально я просто хотел немного подзаработать, у меня даже мыслей не было пробраться в АПЛ. Видимо, моя работа очень сильно понравилась ФА, раз меня достаточно быстро пригласили в Премьер-лигу».
Фанаты часто критикуют Дина за артистизм. Вот отрывок из The Athletic: «Из-за его жестов, его закатываний глаз и его реакции на разных моментов в твиттере появился аккаунт Celebrity Refs». Этот аккаунт собирает самые забавные моменты с судьями. Дина там больше всего.
Примеры:
Однажды Арсен Венгер называл его фанатом «Тоттенхэма» после очередного матча, в котором Дин засудил «Арсенал». Фанаты поддержали кричалками слова Венгера. Но они не правы. Дин – фанат «Транмера» из Лиги 2 Англии. На этот клуб Дин подсадил всю семью.
Фанаты «Транмера» пришли на «Уэмбли» в масках судьи Дина. И праздновали вместе с ним
В сентябре он позвал жену и детей на 500-ю игру в АПЛ. Перед матчем сказал:
«Моя жена Карам, старшая дочь Зара и мой внук Харви будут на матче. Другая моя дочь, Бриттани, не приедет, потому что ей важнее посмотреть матч «Транмера», как всегда».
Сам Дин тоже ходит на матчи «Транмера». Как-то его даже засняла камера на фанатской трибуне.
Вот так он праздновал гол на «Транмира на «Уэмбли».
Про свою любовь к «Транмиру» он говорит так:
«Это моя жизнь. Я не работаю на матчах команды. Я сосредоточен на АПЛ. Когда я отработаю уик-энд в Премьер-лиге, то всегда включаю матчи «Транмира» и наслаждаюсь нормальным футболом. Ха-ха, шучу. Но после массы стресса это реально расслабляет меня».