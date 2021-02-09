Судья Майк Дин – звезда АПЛ. Показывает больше всего красных, тренеры кричат: «Убей нас». А фанаты – угрожают смертью и делают мемы

Как Дина ругают все. Венгер называет позорником, фанаты угрожают семье, а «Саутгемптон» просит лигу никогда не ставить его на их матчи

Несколько моментов с критикой Майка Дина:

• В сентябре Славена Билича, когда тот еще тренировал «Вест Бром», Дин удалил за такие слова: «Проверь фол, проверь красную карточку. В следующий раз просто убей нас. Можешь просто убить нас».

• Почеттино в «Тоттенхэме» злился на Дина и однажды несколько раз повторил фразу: «Что же ты такое!»

• В 2018-м Дин не удалил Маркоса Алонсо в матче с «Саутгемптоном». Марк Хьюз (тренер «Саутгемптона» на тот момент) сказал: «Один из примеров спорных и странных действий судей. Возможно, поэтому английские арбитры не едут на ЧМ».

• Более свежая претензия от «Саутгемптона». После матча с «МЮ» в начале февраля клуб попросил ФА больше никогда не назначать Дина на их матчи.

• Арсен Венгер просто называл Дина позорником.

• Лоран Косьельни называл Майка Дина самым ужасным судьей в его карьере: «У него странные решения. Он может дать карточку, а когда ты на правах капитана подойдешь узнать причину, он закричит: «Отойди или получишь тоже».

• Еще «Арсенал». Петиция фанатов отстранить Дина от матчей команды набрала 100 тысяч подписей.

Последний инцидент с Дином случился в матче «Фулхэма» и «Вест Хэма» в этом сезоне. В конце встречи Томаш Соучек поднял локоть и задел Александра Митровича. Подробный повтор показал, что у Соучека не было предумышленного намерения задеть Митровича + касания было не таким сильным.