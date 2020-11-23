В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. В регби за это был бан на 10 недель

Daily Mail рассказал об инциденте из Чемпионшипа. «Престон» принимал «Шеффилд Уэнсдей», гости остались вдесятером уже на 17-й минуте, а защитнику хозяев Дарнеллу Фишеру и этого было мало. Он попытался спровоцировать соперника на еще одно удаление.

Для этого он во втором тайме схватил Каллума Патерсона за гениталии. При розыгрышах стандартов такие провокации случаются, но Фишер засветился самым глупым образом. Было видно, как он схватил Патерсона одной рукой, а затем другой. А тот, похоже, вообще не понял, что произошло.

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