В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. В регби за это был бан на 10 недель
Daily Mail рассказал об инциденте из Чемпионшипа. «Престон» принимал «Шеффилд Уэнсдей», гости остались вдесятером уже на 17-й минуте, а защитнику хозяев Дарнеллу Фишеру и этого было мало. Он попытался спровоцировать соперника на еще одно удаление.
Для этого он во втором тайме схватил Каллума Патерсона за гениталии. При розыгрышах стандартов такие провокации случаются, но Фишер засветился самым глупым образом. Было видно, как он схватил Патерсона одной рукой, а затем другой. А тот, похоже, вообще не понял, что произошло.
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Судья не заметил эпизода, так что санкций не последовало. Но инцидентом заинтересовалась ФА. По ее правилам, игрок в течение суток должен ответить на обвинение. И может получить даже больше чем три матча дисквалификации. Патерсон на открытии дела против Фишера не настаивал – просто дождется решения ФА.
За аналогичный проступок в 2020 году английский регбист Джо Марлер получил 10-недельный бан – прикоснулся к гениталиям валлийца Алуна Джонса. Но ничего не пропустил – наступила пандемия коронавируса, и дисквалификация прошла во время карантина.