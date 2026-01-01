Каллум Патерсон

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Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры
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В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. Судья не заметил, но лига открыла дело
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