Чемпионшип
Футбол
Дарнелл Фишер
Каллум Патерсон
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры
13 минут назад
В Чемпионшипе«Престон» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Защитник хозяев Дарнелл Фишер в одном и том же эпизоде дважды схватил между ног игрока гостей Каллума Патерсона.
Во время игры никаких санкций не последовало – судья не заметил этого момента. Инцидент попал на камеру, и ФА открыла дело.
Решение вынесено – бан на три матча:
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