Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры

В Чемпионшипе«Престон» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Защитник хозяев Дарнелл Фишер в одном и том же эпизоде дважды схватил между ног игрока гостей Каллума Патерсона.

Во время игры никаких санкций не последовало – судья не заметил этого момента. Инцидент попал на камеру, и ФА открыла дело.

Решение вынесено – бан на три матча: