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Дарнелл Фишер
Каллум Патерсон
Шеффилд Уэнсдэй
Престон
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#Чемпионшип #Футбол #Дарнелл Фишер #Каллум Патерсон #Престон #Шеффилд Уэнсдэй

Схвативший соперника за гениталии игрок из Чемпионшипа дисквалифицирован на три игры

13 минут назад

В Чемпионшипе«Престон» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Защитник хозяев Дарнелл Фишер в одном и том же эпизоде дважды схватил между ног игрока гостей Каллума Патерсона.

Во время игры никаких санкций не последовало – судья не заметил этого момента. Инцидент попал на камеру, и ФА открыла дело.

Решение вынесено – бан на три матча:

Подробнее о произошедшем
В Чемпионшипе один игрок дважды схватил другого за гениталии разными руками. Судья не заметил, но лига открыла дело
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