Алан Ширер

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Рой Кин и Эрик Кантона вошли в Зал славы АПЛ. В нем осталось еще четыре свободных места
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Лукаку повторил достижение Ширера с серией из голов в восьми играх Лиги Европы
#Ромелу Лукаку
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Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
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