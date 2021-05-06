Рома - Манчестер Юнайтед: 06 мая 2021 смотреть онлайн

Рома
Рим
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Рома - Манчестер Юнайтед: 06 мая 2021 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига Европы, 1/2 финала

Лига Европы,

1/2 финала
6 мая 2021, 22:00 МСК
6.05.2021, 22:00 МСК
четверг
Cтадион Олимпико
Олимпико
Рим
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Предварительный состав

Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Верету
Жордан Верету
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
-
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
11
Педро
Педро
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
55
Дарбо
Эбрима Дарбо
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
54
Черво
Риккардо Черво
-
Тренерский состав
Паулу Фонсека
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
27
Теллес
Алекс Теллес
2
Линделеф
Виктор Линделеф
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
31
Матич
Неманья Матич
6
Погба
Поль Погба
17
Фред
Фред
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
48
Фиш
Уильям Фиш
-
8
Мата
Хуан Мата
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
56
Эланга
Энтони Эланга
-
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