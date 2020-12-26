«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса

Об этом сказал главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту:

«Это для того, чтобы защитить себя. В начале пандемии наши повара собрали большую коробку самых нужных вещей, которые нам требуются, и в тяжелые периоды пандемии у всех есть к ним доступ.

Когда ситуация начала улучшаться, мы сказали: «Хорошо, теперь можете ходить за покупками сами».

Сейчас же зараженных становится больше, появился более заразный вид коронавируса, и мы снова начали так делать, чтобы игроки и их семьи не ходили в супермаркеты».