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Нуну Эшпириту Санту
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#Вулверхэмптон #Футбол #коронавирус #АПЛ #Нуну Эшпириту Санту

«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса

57 минут назад

Об этом сказал главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту:

«Это для того, чтобы защитить себя. В начале пандемии наши повара собрали большую коробку самых нужных вещей, которые нам требуются, и в тяжелые периоды пандемии у всех есть к ним доступ.

Когда ситуация начала улучшаться, мы сказали: «Хорошо, теперь можете ходить за покупками сами».

Сейчас же зараженных становится больше, появился более заразный вид коронавируса, и мы снова начали так делать, чтобы игроки и их семьи не ходили в супермаркеты».

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