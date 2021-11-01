⚡️ «Тоттенхэм» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца

Тренерский штаб Нуну Эшпириту Санту из «Тоттенхэма». Он возглавил клуб 30 июня и проработал четыре месяца.

Из пресс-релиза следует, что «Тоттенхэм» сам уволил тренера. Управляющий директор Фабио Паратичи сказал: «Я знаю, насколько Нуно и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение».