Нуну Эшпириту Санту
АПЛ
Тоттенхэм
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#Нуну Эшпириту Санту #АПЛ #Тоттенхэм

⚡️ «Тоттенхэм» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца

01 ноября, 12:58

Тренерский штаб Нуну Эшпириту Санту из «Тоттенхэма». Он возглавил клуб 30 июня и проработал четыре месяца.

Из пресс-релиза следует, что «Тоттенхэм» сам уволил тренера. Управляющий директор Фабио Паратичи сказал: «Я знаю, насколько Нуно и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение».

  • За четыре месяца Санту провел 17 игр: девять побед, одна ничья, семь поражений. Клуб идет восьмым в таблице после десяти туров.
  • Кто будет новым тренером «Тоттенхэма», пока неизвестно. Это вторая отставка в команде за год: в апреле из нее ушел Жозе Моуринью.
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Источник:
сайт «Тоттенхэма»
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