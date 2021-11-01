Нуну Эшпириту Санту
АПЛ
Тоттенхэм
⚡️ «Тоттенхэм» объявил об уходе Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в клубе четыре месяца
01 ноября, 12:58
Тренерский штаб Нуну Эшпириту Санту из «Тоттенхэма». Он возглавил клуб 30 июня и проработал четыре месяца.
Из пресс-релиза следует, что «Тоттенхэм» сам уволил тренера. Управляющий директор Фабио Паратичи сказал: «Я знаю, насколько Нуно и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение».
- За четыре месяца Санту провел 17 игр: девять побед, одна ничья, семь поражений. Клуб идет восьмым в таблице после десяти туров.
- Кто будет новым тренером «Тоттенхэма», пока неизвестно. Это вторая отставка в команде за год: в апреле из нее ушел Жозе Моуринью.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые