Нуну Эшпириту Санту

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За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
#Тоттенхэм
Колония португальцев в «Вулверхэмптоне» – теперь десять игроков плюс тренер
#Вулверхэмптон
💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
#Адама Траоре
В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи
#Чемпионшип