Конте – главный тренер «Тоттенхэма»

Контракт Антонио Конте рассчитан до лета 2023 года. До этого «Тоттенхэм» уволил Нуну, который работал с командой с июля.

Последним клубом Конте был «Интер» – он покинул его в мае-2021 и находился без команды. Там он выиграл Серию А.

Единственный клуб Конте в Англии – «Челси», который он тренировал с 2016 по 2018 год. За это время он выиграл АПЛ и Кубок Англии.

«Челси» – единственная команда в игровой и тренерской карьере Конте вне Италии. В Италии он тренировал шесть клубов + сборную.