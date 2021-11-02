Антонио Конте
АПЛ
Тоттенхэм
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#Антонио Конте #АПЛ #Тоттенхэм

Конте – главный тренер «Тоттенхэма»

02 ноября, 14:58

Контракт Антонио Конте рассчитан до лета 2023 года. До этого «Тоттенхэм» уволил Нуну, который работал с командой с июля.

  • Последним клубом Конте был «Интер» – он покинул его в мае-2021 и находился без команды. Там он выиграл Серию А.
  • Единственный клуб Конте в Англии – «Челси», который он тренировал с 2016 по 2018 год. За это время он выиграл АПЛ и Кубок Англии.
  • «Челси» – единственная команда в игровой и тренерской карьере Конте вне Италии. В Италии он тренировал шесть клубов + сборную.
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Источник:
Официальный сайт «Тоттенхэма»
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