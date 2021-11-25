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Антонио Конте
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Антонио Конте
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Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте
#Тоттенхэм
25 ноября 2021, 23:55
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
10 ноября 2021, 19:25
За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
#Тоттенхэм
02 ноября 2021, 14:07
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая 2021, 00:58
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
#Интер
27 мая 2021, 19:44
«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет
#Интер
06 мая 2021, 15:43
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля 2021, 14:04
Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом
9
#Интер
18 августа 2020, 13:57
9
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
#Антонио Конте
22 августа 2020, 01:01
Конте раньше обидно вылетал из еврокубков – в снежной Турции или за шаг до домашнего финала
3
#Антонио Конте
18 августа 2020, 00:58
3
💓 Любите друг друга, как Конте – нигерийца Мозеса. Тащил его в «Челси», теперь забрал в «Интер»
#Виктор Мозес
23 января 2020, 23:15
Конте получил пулю в конверте – это угроза от неизвестного
#Антонио Конте
16 ноября 2019, 17:34
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
#Интер
29 сентября 2019, 16:55
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард
15 сентября 2019, 13:07