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Антонио Конте
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Антонио Конте
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Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте
#Тоттенхэм
Конте и Хави меняют «Тоттенхэм» и «Барсу» еще до первых матчей: минус сэндвичи из меню, увольнение слабых медиков и жесткие системы штрафов
#Антонио Конте
За что «Тоттенхэм» уволил тренера: он публично винил игроков и оставил лучшего форварда Англии без голов. Новый тренер – Конте
#Тоттенхэм
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Ок, Конте ушел из «Интера» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
#Интер
«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет
#Интер
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
Китайцы за четыре года поменяли «Интер». Исправили трансферы, назначили молодого президента и научили быть топ-клубом
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#Интер
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Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
#Антонио Конте
Конте раньше обидно вылетал из еврокубков – в снежной Турции или за шаг до домашнего финала
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#Антонио Конте
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💓 Любите друг друга, как Конте – нигерийца Мозеса. Тащил его в «Челси», теперь забрал в «Интер»
#Виктор Мозес
Конте получил пулю в конверте – это угроза от неизвестного
#Антонио Конте
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
#Интер
Два месяца Лэмпарда в «Челси»: справляется без Азара, улучшил атмосферу, наигрывает молодых
#Фрэнк Лэмпард