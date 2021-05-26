Антонио Конте
Серия А
Интер
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#Антонио Конте #Серия А #Интер

Конте расторг контракт с «Интером» сразу после чемпионского сезона

вчера, 20:34

Антонио Конте официально ушел из «Интера». Клуб объявил о расторжении контракта по взаимной договоренности.

  • Других официальных подробностей о причинах ухода нет.
  • La Gazetta dello Sport писала, что причина в разногласиях с руководством «Интера». Оно якобы готовило сокращение финансирования на фоне пандемии.
  • Куда уйдет Конте и кто его заменит, пока неизвестно. Инсайдер Фабрицио Романо писал о планах «Интера» подписать Симоне Индзаги или Массимилиано Аллегри.

Об уходе Конте объявили сразу после чемпионского сезона. Он работал в «Интере» два года, в первом сезоне финишировал вторым, во втором – победил в Серии А.

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Источник:
сайт «Интера»
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