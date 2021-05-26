Конте расторг контракт с «Интером» сразу после чемпионского сезона

Антонио Конте официально ушел из «Интера». Клуб объявил о расторжении контракта по взаимной договоренности.

Других официальных подробностей о причинах ухода нет.

La Gazetta dello Sport писала, что причина в разногласиях с руководством «Интера». Оно якобы готовило сокращение финансирования на фоне пандемии.

Куда уйдет Конте и кто его заменит, пока неизвестно. Инсайдер Фабрицио Романо писал о планах «Интера» подписать Симоне Индзаги или Массимилиано Аллегри.

Об уходе Конте объявили сразу после чемпионского сезона. Он работал в «Интере» два года, в первом сезоне финишировал вторым, во втором – победил в Серии А.