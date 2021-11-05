Антонио Конте
Лига конференций УЕФА
Тоттенхэм
Витесс
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#Антонио Конте #Тоттенхэм #Лига конференций УЕФА #Витесс

Конте провел первый матч в «Тоттенхэме»: три красные карточки и пять голов в Лиге конференций

05 ноября, 01:06

«Тоттенхэм» победил «Витесс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Это первый матч для главного тренера Антонио Конте. Подробности его назначения – здесь.

К 28-й минуте «Тоттенхэм» вел со счетом 3:0, но потом пропустил два гола. Защитник «Витесса» Якоб Расмуссен забил в свои и чужие ворота. Это первый случай в Лиге конференций.

Во втором тайме судья Марко Ди Белло показал три красные карточки: у «Тоттенхэма» за две желтые карточки удалился защитник Кристиан Ромеро, «Витесс» за четыре минуты остался без защитника Данило Дуки и вратаря Маркуса Шуберта.

После четырех туров «Тоттенхэм» набрал семь очков и занимает второе место в группе G.

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 15
Моура 22
Jacob Rasmussen 28
3:2
Матч завершен
Витесс
Арнем
Jacob Rasmussen 32
Беро 39
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Источник:
Гол
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