Антонио Конте
Лига конференций УЕФА
Тоттенхэм
Витесс
Конте провел первый матч в «Тоттенхэме»: три красные карточки и пять голов в Лиге конференций
05 ноября, 01:06
«Тоттенхэм» победил «Витесс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций. Это первый матч для главного тренера Антонио Конте. Подробности его назначения – здесь.
К 28-й минуте «Тоттенхэм» вел со счетом 3:0, но потом пропустил два гола. Защитник «Витесса» Якоб Расмуссен забил в свои и чужие ворота. Это первый случай в Лиге конференций.
Во втором тайме судья Марко Ди Белло показал три красные карточки: у «Тоттенхэма» за две желтые карточки удалился защитник Кристиан Ромеро, «Витесс» за четыре минуты остался без защитника Данило Дуки и вратаря Маркуса Шуберта.
После четырех туров «Тоттенхэм» набрал семь очков и занимает второе место в группе G.
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