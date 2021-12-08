Антонио Конте
АПЛ
Тоттенхэм
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#Антонио Конте #АПЛ #Тоттенхэм

«А завтра кто? Я?» Конте рассказал о 13-ти заражениях коронавирусом в «Тоттенхэме»

2 часа назад

9 декабря «Тоттенхэм» сыграет против «Ренна» в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций. Перед игрой восемь футболистов и пять сотрудников команды заразились коронавирусом.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал: «Каждый день появляются люди с коронавирусом, даже если их тесты были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая. Мы ничего не знаем, и это самое плохое.

Мы контактируем с людьми, которые день назад сдали отрицательные тесты. Завтра это буду я? Все немного напуганы. У людей есть семьи. Почему мы должны так рисковать? Это мой вопрос. Сегодня были еще два положительных результата. А завтра кто? Я? Я не знаю».

The Athletic пишет, что «Тоттенхэм» попросит АПЛ перенести матч 16-го тура против «Брайтона», который запланирован на 12 декабря.

Тоттенхэм
Лондон
-:-
Ренн
Ренн
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Sky Sports News
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