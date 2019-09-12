Ну просто самая нелепая команда Европы. Тупые автоголы, фолы без смысла и дно таблицы
В июне 2019-го компания Tennor Holding приобрела 37,5% акций «Герты» на сумму 125 миллионов евро. Спортивный директор Михаэль Преетц заверил: скоро клуб выйдет на европейский уровень.
Видимо, не все сразу. Пока «Герта» вывалила 20 миллионов евро за форварда Доди Лукебакио, но сэкономила на тренере – управляет командой 44-летний хорват Анте Чович, который до этого шесть лет возглавлял «молодежку».
Результаты «Герты» в новом сезоне Бундеслиги:
- «Бавария» – 2:2;
- «Вольфсбург» – 0:3;
- «Шальке» – 0:3.
Отличительная черта – обязательная голевая нелепость в каждой игре.
В первом туре, ведя 2:1, «Герта» привезла себе кошмарный пенальти – мяч находился от момента вообще метров за 20, но Марко Груйич взял и бросил на газон Роберта Левандовского в собственной штрафной.
В результате – пенальти и 2:2.
Второй тур. «Герта» сгорела дома 0:3, а все началось с гола «Вольфсбурга» с пенальти. Карим Рекик сначала проспал рывок форварда, а потом бросился в ноги, как каратист. Конечно, нарушение и гол, а после перерыва еще два. Там тоже куча ошибок защиты.
В третьем туре вообще феерия. Снова 0:3, причем два гола за «Шальке» забили игроки «Герты» – это Штарк и Рекик отметились автоголами. Автоголы бывают разные – от рикошетов до случайных срезок, но тут оба защитника очень четко замкнули прострелы соперника, будто бы играли за соперника.
Но ладно автоголы. Что устроили между двумя автоголами Штарк и голкипер Ярстейн – вообще не поддается описанию. Все три подряд момента можно увидеть здесь:
«Мы допускаем слишком много простых ошибок, – согласен Чович. – Но на поле должно тоже быть больше подсказок друг другу. Футбол без них – не для меня. Парни должны помогать друг другу и во время игры тоже». Он уверен: «В следующих матчах команда будет выглядеть иначе».
Штарка, кстати, позвали в сборную Германии, где он перед игрой с Голландией увиделся с приехавшим посмотреть игру Човичем. Повторил он о предстоящем матче «Герты» с «Майнцем» примерно то же: играть надо более компактно плюс меняться ментально.
В «Герте» интересно последить и персонально за игроками.
Марко Груйич – тот самый игрок, у которого отец отобрал паспорт и не пустил в «Ливерпуль». Мало кто помнит, но именно трансфер Груйича в этот клуб стал первым при Юргене Клоппе.
Пер Шелбред вообще отказывался от «Ливерпуля»: ездил на просмотр, рассматривал контракт, но захотел дальше играть за «Русенборг». Может, и зря: с тех пор в карьере были только «Гамбург» и «Герта». Парню уже 32 года.
Про Онджея Дуду рассказал бы Станислав Черчесов – тот играл у него в «Легии». Из-за Дуды «Легия» получила техническую победу в еврокубках над албанским «Кукеси», но история неприятная – в футболиста запулили камнем с трибуны. Сейчас Дуда – лидер «Герты».
Самоотдача Владимира Дариды – отдельный разговор, чех особо отметился в сезоне-2015/16, когда стал лидером по пробегу в Бундеслиге за матч (13,8 км) и вообще пробежал больше всех игроков за первый круг.
За «Герту» выступает форвард Дэви Зельке – забивает пока не так много, как хотелось бы, зато в Германии его помнят по другой причине. Празднуя выход в Бундеслигу с «Лейпцигом», за который он тогда играл, Зельке травмировал своего же тренера, даже его не касаясь. Ральф Рангник убегал от несущегося на него с бокалом пива Зельке, поскользнулся, упал и заработал себе травму задней поверхности бедра.
35-летнего Ведада Ибишевича знают не только по большому количеству голов, но и по удалениям – их он заработал аж шесть в Бундеслиге. Кстати, у нашего партнерского медиа есть интересный лонгрид о том, как в детстве он прятался от войны в Югославии в лесной яме, и как чудом эмигрировал. Воспоминания настолько болезненные, что даже жена Ибишевича знает, по ее словам, не более 20% от всего того, что пережил ее муж.
«Герта» идет предпоследней в таблице, ниже только «Майнц», с кем и играть в следующем туре. Календарь у «Герты» пока щадящий – потом новички «Падерборн» и «Кельн», а в октябре – «Фортуна», развеселый «Вердер» и «Хоффенхайм». Есть время исправиться. Но будет ли защита так же привозить себе голы и в четвертом матче подряд?