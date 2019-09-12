Ну просто самая нелепая команда Европы. Тупые автоголы, фолы без смысла и дно таблицы

В «Герте» интересно последить и персонально за игроками.

Марко Груйич – тот самый игрок, у которого отец отобрал паспорт и не пустил в «Ливерпуль». Мало кто помнит, но именно трансфер Груйича в этот клуб стал первым при Юргене Клоппе.

Пер Шелбред вообще отказывался от «Ливерпуля»: ездил на просмотр, рассматривал контракт, но захотел дальше играть за «Русенборг». Может, и зря: с тех пор в карьере были только «Гамбург» и «Герта». Парню уже 32 года.

Про Онджея Дуду рассказал бы Станислав Черчесов – тот играл у него в «Легии». Из-за Дуды «Легия» получила техническую победу в еврокубках над албанским «Кукеси», но история неприятная – в футболиста запулили камнем с трибуны. Сейчас Дуда – лидер «Герты».

Самоотдача Владимира Дариды – отдельный разговор, чех особо отметился в сезоне-2015/16, когда стал лидером по пробегу в Бундеслиге за матч (13,8 км) и вообще пробежал больше всех игроков за первый круг.

За «Герту» выступает форвард Дэви Зельке – забивает пока не так много, как хотелось бы, зато в Германии его помнят по другой причине. Празднуя выход в Бундеслигу с «Лейпцигом», за который он тогда играл, Зельке травмировал своего же тренера, даже его не касаясь. Ральф Рангник убегал от несущегося на него с бокалом пива Зельке, поскользнулся, упал и заработал себе травму задней поверхности бедра.