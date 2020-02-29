Разбитое лицо Дугласа, удаление Семина, глушилки против фанатов – так вернулись «Зенит» и «Локо»
В главном матче 20-го тура «Зенит» принимал «Локомотив». Игра далась тяжело абсолютно всем. Футболом супернапряженный матч запомнился в гораздо меньшей степени.
Семин смотрел игру со своего места всего половину тайма
На 14-й минуте первая желтая карточка, через десять минут – вторая. Сначала Юрий Семин поругался с судьей из-за предупреждения Хеведеса, тренера пришлось оттаскивать даже Крыховяку. Потом – новые претензии, которые не выдержал арбитр Евгений Турбин.
«Локомотив» остался без тренера на 3/4 матча. Заодно и на следующий – против «Ахмата».
Глушилки звука на «Газпром Арене». Опять
Фанаты «Локомотива» после удаления Семина стали оскорблять судью Турбина. На «Газпром Арене» заработала система шумоподавления.
Такая же история была во время матча «Зенит» – «Спартак» в 18-м туре. Так работники стадиона пытались не допустить попадания нецензурных выражений в трансляцию.
Дугласу разбили лицо в кровь
На девятой минуте матча Алексей Миранчук задел локтем лицо Дугласа Сантоса. Защитнику «Зенита» нужно было останавливать кровотечение. Миранчука арбитр никакой карточкой не наказал.
Дальше Сантос бегал с тампоном в носу. Перед выходом на поле во втором тайме ему снова обработали рану.
Ноль ударов в створ в первом тайме, ноль голов в матче
В игре практически не было моментов. Красноречива статистика после первого тайма: 13 ударов на двоих, а в створ ни одного вообще.
Команды голов так и не забили – 0:0. Да и по статистике особо лучше не стало.
«Зенит» уходил на перерыв с роскошным перевесом в 10 очков перед ближайшим конкурентом. У «Краснодара» есть шанс сократить его до восьми, для этого надо победить «Уфу».