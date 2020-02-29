Разбитое лицо Дугласа, удаление Семина, глушилки против фанатов – так вернулись «Зенит» и «Локо»

В главном матче 20-го тура «Зенит» принимал «Локомотив». Игра далась тяжело абсолютно всем. Футболом супернапряженный матч запомнился в гораздо меньшей степени.

Семин смотрел игру со своего места всего половину тайма

На 14-й минуте первая желтая карточка, через десять минут – вторая. Сначала Юрий Семин поругался с судьей из-за предупреждения Хеведеса, тренера пришлось оттаскивать даже Крыховяку. Потом – новые претензии, которые не выдержал арбитр Евгений Турбин.

«Локомотив» остался без тренера на 3/4 матча. Заодно и на следующий – против «Ахмата».