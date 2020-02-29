Зобнин обещал не праздновать гол в ворота «Динамо». Забил и побежал к фанатам «Спартака»
Роман Зобнин крайне редко забивает голы. Он проводит в «Спартаке» четвертый сезон, но за 3,5 года забил всего три мяча: дубль в чемпионском сезоне с «Оренбургом», гол «Ростову» прошлой весной.
Забавно вышло – редко забивающий Зобнин забил четвертый мяч за «Спартак» именно в ворота бывшего клуба, с которым играет максимум два раза в год. Зобнин провел в «Динамо» три сезона (по сути, два, в первом он очень редко выходил на поле), а после вылета клуба в ФНЛ перебрался в «Спартак», где в первом же сезоне выиграл чемпионат России.
Конечно, фанаты «Динамо» отнеслись к этому поступку крайне негативно. В апреле 2017-го Зобнин ответил «нет» на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота бывшего клуба. Сезон-2019/20 в РПЛ возобновился матчем с «Динамо» на его стадионе, и Зобнин удвоил счет во втором тайме. Забив, он побежал к спартаковской трибуне.
Празднование не было бурным, фактически Зобнин не показывал обычных после забитого гола жестов. Но наверняка фанаты «Динамо» своего бывшего игрока все равно покритикуют.
Неприятная история уже была в 2017-м: «Спартак» начинал сезон-2017/18 гостевым матчем с «Динамо», травмированный Зобнин устроился в ложе посмотреть футбол, но вскоре ушел оттуда из-за оскорблений от динамовских фанатов. «Зобнина никто не хватал, не угрожал, ему просто высказали свое мнение. Что о нем люди думают после того, как он сбежал», – рассказывал один из них.
Все это до сих пор не забыто. Зобнина освистывали и в этом матче, особенно сильно его прессовал динамовский сектор, когда он подавал угловой. Но гол Зобнина во втором тайме фактически решил исход матча – его команда выиграла 2:0. А фанатский негатив запомнился куда больше футбола, который показало «Динамо».