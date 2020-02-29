Зобнин обещал не праздновать гол в ворота «Динамо». Забил и побежал к фанатам «Спартака»

Роман Зобнин крайне редко забивает голы. Он проводит в «Спартаке» четвертый сезон, но за 3,5 года забил всего три мяча: дубль в чемпионском сезоне с «Оренбургом», гол «Ростову» прошлой весной.

Забавно вышло – редко забивающий Зобнин забил четвертый мяч за «Спартак» именно в ворота бывшего клуба , с которым играет максимум два раза в год. Зобнин провел в «Динамо» три сезона (по сути, два, в первом он очень редко выходил на поле), а после вылета клуба в ФНЛ перебрался в «Спартак», где в первом же сезоне выиграл чемпионат России.

Конечно, фанаты «Динамо» отнеслись к этому поступку крайне негативно. В апреле 2017-го Зобнин ответил «нет» на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота бывшего клуба. Сезон-2019/20 в РПЛ возобновился матчем с «Динамо» на его стадионе, и Зобнин удвоил счет во втором тайме. Забив, он побежал к спартаковской трибуне.