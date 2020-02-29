Что опять натворил Марио! Теперь спас ЦСКА от поражения, забив в девятку с разворота

ЦСКА проигрывал «Уралу» после гола Бикфалви и был на грани исторического результата – он никогда не уступал уральцам дома.

В добавленное время в чужую штрафную пришел Марио Фернандес. После подачи Бистровича он принял мяч на грудь, а затем тут же пробил с разворота. Мяч вонзился в девятку. Изумительный гол!