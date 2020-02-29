Марио Фернандес
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#Марио Фернандес #Футбол #РПЛ #ЦСКА

Что опять натворил Марио! Теперь спас ЦСКА от поражения, забив в девятку с разворота

29 февраля, 16:16

ЦСКА проигрывал «Уралу» после гола Бикфалви и был на грани исторического результата – он никогда не уступал уральцам дома.

В добавленное время в чужую штрафную пришел Марио Фернандес. После подачи Бистровича он принял мяч на грудь, а затем тут же пробил с разворота. Мяч вонзился в девятку. Изумительный гол!

Это же не первая красота от Марио в сезоне? Далеко не первая, вот что еще было.

В четвертом туре с «Рубином» технично понабивал мяч на подступах к штрафной соперника и отправил классный пас Чалову – тот забил победный гол:

Всадил мяч «Спартаку» из-за пределов штрафной:

Забил победный гол «Ахмату», но в том матче даже больше запомнился классный проникающий пас в эпизоде с третьим голом:

Ну а «Урал» в этом сезоне Фернандес уже огорчал – вот такой голевой пас на Сигурдссона:

Во второй игре чемпионата с «Уралом» Фернандес спас для ЦСКА ничью 1:1.

Все фото: Твиттер ЦСКА
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