Что опять натворил Марио! Теперь спас ЦСКА от поражения, забив в девятку с разворота
ЦСКА проигрывал «Уралу» после гола Бикфалви и был на грани исторического результата – он никогда не уступал уральцам дома.
В добавленное время в чужую штрафную пришел Марио Фернандес. После подачи Бистровича он принял мяч на грудь, а затем тут же пробил с разворота. Мяч вонзился в девятку. Изумительный гол!
Это же не первая красота от Марио в сезоне? Далеко не первая, вот что еще было.
В четвертом туре с «Рубином» технично понабивал мяч на подступах к штрафной соперника и отправил классный пас Чалову – тот забил победный гол:
Всадил мяч «Спартаку» из-за пределов штрафной:
Забил победный гол «Ахмату», но в том матче даже больше запомнился классный проникающий пас в эпизоде с третьим голом:
Ну а «Урал» в этом сезоне Фернандес уже огорчал – вот такой голевой пас на Сигурдссона:
Во второй игре чемпионата с «Уралом» Фернандес спас для ЦСКА ничью 1:1.