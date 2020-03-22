Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями

13 марта АПЛ закрылась на карантин. Вместе с Премьер-лигой приостановились и все остальные футбольные чемпионаты Англии. Клубы порекомендовали игрокам сидеть дома в полной изоляции. А тем, у кого появились первые симптомы коронавируса – немедленно связаться с врачами и полностью изолироваться от окружающих.

Шон Раггетт – защитник, права на которого принадлежат «Норвичу» – выступает за «Портсмут» на правах аренды. В графстве Гэмпшир, в состав которого и входит Портсмут, сейчас карантин: закрыты все кафе, рестораны и пабы, отменены все массовые мероприятия. 20 марта Раггетт сдал тест на коронавирус, хотя симптомов у него не было – так захотели руководители клуба. О положительном результате теста он узнал на следующий день.

Раггетт на время карантина отправился домой в Джиллингем – в город на западном побережье Англии. Днем 22 марта он вместе с друзьями поехал на обед в паб и там получил сообщение от физиотерапевта «Портсмута» о положительном тесте на коронавирус.