Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями
13 марта АПЛ закрылась на карантин. Вместе с Премьер-лигой приостановились и все остальные футбольные чемпионаты Англии. Клубы порекомендовали игрокам сидеть дома в полной изоляции. А тем, у кого появились первые симптомы коронавируса – немедленно связаться с врачами и полностью изолироваться от окружающих.
Шон Раггетт – защитник, права на которого принадлежат «Норвичу» – выступает за «Портсмут» на правах аренды. В графстве Гэмпшир, в состав которого и входит Портсмут, сейчас карантин: закрыты все кафе, рестораны и пабы, отменены все массовые мероприятия. 20 марта Раггетт сдал тест на коронавирус, хотя симптомов у него не было – так захотели руководители клуба. О положительном результате теста он узнал на следующий день.
Раггетт на время карантина отправился домой в Джиллингем – в город на западном побережье Англии. Днем 22 марта он вместе с друзьями поехал на обед в паб и там получил сообщение от физиотерапевта «Портсмута» о положительном тесте на коронавирус.
«Я очень испугался. Я расстроен, что все так случилось. Я приехал домой к родителям, их не было, и я отправился в паб с друзьями, чтобы просто поесть. Я был там всего час. После того, как получил положительный тест, я немедленно собрался и уехал из паба. Я позвонил в тот паб, чтобы предупредить администрацию. Я не знал, что болен коронавирусом, мне очень жаль», – говорил Раггетт.
После этого Раггетт поехал в дом родителей, встал в нескольких метрах от входа и сообщил семье, что болен. Далее он позвонил девушке и попросил ее не приезжать в Джиллингем. Сейчас Раггетт изолировался в своем доме в Портсмуте. По его словам, чувствует он себя хорошо, не имеет никаких симптомов.
«В этом и опасна эта болезнь. Я не чихал, не кашлял – ничего. Но, оказалось, я заболел. Следите за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Не навещайте пожилых людей – они болеют тяжелее. Ведь, как я, вы можете быть носителем вируса, но даже не будете подозревать это».
О коронавирусе в Англии:
- Карта, показывающая распространение коронавируса по миру, говорит о 5 тысячах случаев заболевания в Великобритании. 65 заразившихся выздоровели.
- Пауза в АПЛ продлится до 30 апреля.
- Ранее в Премьер-лиге уже были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и футболист «Челси» Калум Хадсон-Одои вылечились от коронавируса.
- «Портсмут» объявил о четырех заразившихся вирусом (в их число входил Раггетт). Также клуб ждет результаты еще 10 тестов.