Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги

Причина: слабые результаты команды при Моуринью. В прошлом году «Тоттенхэм» с ним занял шестое место в АПЛ, сейчас идет седьмым – и почти лишился шансов попасть в зону ЛЧ. Недавно они вылетели из Лиги Европы в 1/8 финала. А в последних пяти матчах АПЛ выиграли только один раз.

51% – это процент побед Моуринью в «Тоттенхэме». Хуже было только в португальской «Лейрии», которую он тренировал 20 лет назад.