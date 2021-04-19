Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
Жозе Моуринью вместе со штабом уволены из «Тоттенхэма». Клуб уже официально объявил об этом.
Причина: слабые результаты команды при Моуринью. В прошлом году «Тоттенхэм» с ним занял шестое место в АПЛ, сейчас идет седьмым – и почти лишился шансов попасть в зону ЛЧ. Недавно они вылетели из Лиги Европы в 1/8 финала. А в последних пяти матчах АПЛ выиграли только один раз.
51% – это процент побед Моуринью в «Тоттенхэме». Хуже было только в португальской «Лейрии», которую он тренировал 20 лет назад.
Увольнение Моуринью совпало с объявлением о формировании Суперлиги. Но эти два события никак не связаны – это подтвердили источники из клуба и авторитетные журналисты. Это понятно и из заявления спортивного директора «Тоттенхэма» Леви: «На личном уровне мне понравилось работать с Жозе. И я сожалею, что все сложилось не так, как мы предполагали».
Информацию о связи увольнения Моуринью и Суперлиги запустил твиттер-аккаунт Trevor Azul. Он написал, что Моуринью отказался проводить утреннюю тренировку, протестуя против Суперлиги, и поэтому его уволили. Но это было всего лишь шутка.