Жозе Моуринью
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#Жозе Моуринью #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм

«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью

19 апреля, 13:25

Жозе Моуринью и его тренерский штаб покидают «Тоттенхэм» – клуб подтвердил.

Президент клуба Даниэл Леви поблагодарил Моуринью за работу. «Сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут рады здесь. Мы благодарны ему и его тренерскому штабу за их вклад», – добавил Леви.

  • Моуринью проработал в «Тоттенхэме» полтора года – он был назначен 20 ноября 2019-го.
  • В сезоне-2019/20 клуб занял шестое место в АПЛ.
  • Сейчас «Тоттенхэм» идет седьмым в АПЛ и отстает на пять очков от зоны Лиги чемпионов.
  • Ранее клуб вылетел из Лиги Европы от загребского «Динамо».
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