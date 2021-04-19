«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью

Президент клуба Даниэл Леви поблагодарил Моуринью за работу. «Сожалею, что не все сложилось так, как мы оба предполагали. Ему всегда будут рады здесь. Мы благодарны ему и его тренерскому штабу за их вклад», – добавил Леви.

Моуринью проработал в «Тоттенхэме» полтора года – он был назначен 20 ноября 2019-го.

В сезоне-2019/20 клуб занял шестое место в АПЛ.

Сейчас «Тоттенхэм» идет седьмым в АПЛ и отстает на пять очков от зоны Лиги чемпионов.

Ранее клуб вылетел из Лиги Европы от загребского «Динамо».