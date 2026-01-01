Жозе Моуринью

Дата рождения
Родился 26 января 1963 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов.
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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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Единственный еврокубок, который не покорил Моуринью – Суперкубок УЕФА: три раза проиграл с тремя разными клубами
#Жозе Моуринью
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Моуринью пообещал своему 18-летнему форварду купить дорогие кроссовки за голы. Тот забил два – и мечта сбылась следующим утром 👟
#Жозе Моуринью
Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин
#Буде-Глимт
У Моуринью и «Ювентуса» жестовая война: то приложит ладонь к уху, то покажет три пальца
#Жозе Моуринью
Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции
#Жозе Моуринью
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
Как вы отпразднуете первый гол в клубе? Шомуродов в «Роме» посвятил его бабушке – в честь дня рождения 🧡
#Эльдор Шомуродов
«Челси» и Лукаку – это твои самые сложные отношения. Они расстаются и сходятся уже по третьему кругу
#Ромелу Лукаку
«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
#Лилль
Моуринью публично ругал Смоллинга, а Мхитаряна из-за ссор вообще вынудил уйти. Теперь все они встретятся в «Роме»
#Жозе Моуринью
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
#Деле Алли
Бэйл проваливается в «Тоттенхэме», хотя забил во всех турнирах. Сидит в запасе, продление аренды подвисает
#Гарет Бэйл
Итальянский тренер остановил чужую атаку и удалился. Однажды так сделал Моуринью и спас карьеру известному актеру
#Катания
Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
#Жозе Моуринью
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет
#Пол Скоулз
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
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#Эрик Дайер
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В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит
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#музыка
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Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
Моуринью вернулся на пресс-конференцию для македонца, который просил фото ради умершего отца
#Жозе Моуринью
«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом
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#Тоттенхэм
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«Вы команда хороших парней, но хорошие парни никогда не выигрывают». Моуринью – в трейлере фильма о «Тоттенхэме»
#Тоттенхэм
Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны
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#Юрген Клопп
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Моуринью вернулся на «Олд Траффорд»: пострадал от подката Джеймса и впервые проиграл с «Тоттенхэмом»
#Жозе Моуринью
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!
#АПЛ
Моуринью – добро. Сейчас разносит еду по домам Лондона, раньше – дарил свою медаль ребенку и отчислял % с зарплаты в фонд
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#Жозе Моуринью
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Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
Моуринью часто ругался с болбоями, но все изменил один гол «Тоттенхэма»
#Жозе Моуринью