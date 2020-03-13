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Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
13 марта, 18:19
Комментатор Telesport Артем Борисов, журналист сайтов «Гол» и «Бомбардир» Илья Егоров и редактор Simple Sport Евгений Младшнев атакуют и защищают главных действующих лиц по итогам матчей Лиги чемпионов. Провал Моуринью (или нет), характер Симеоне (или нет), сила «ПСЖ» (или нет).
Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.
Выпуск на ютубе:
Таймкоды:
- 00:00 – две бутылки Red Bull для Вадима Лукомского
- 00:38 – все пинают Моуринью. Справедливо?
- 13:05 – матч «Ливерпуля» с «Атлетико» - это большой футбол?
- 17:40 – ошибки и потери игроков - главный тренд 1/8 финала.
- 20:28 – сезон «Ливерпуля» становится трагическим?
- 27:07 – «Аталанта» - это устойчивый феномен?
- 36:13 – «ПСЖ» никак не может найти свое место.
- 43:10 – эксклюзивная реплика Валеры Полевикова о проблемах «ПСЖ».
- 45:30 – «Прогулки с коронавирусом»: новая серия.
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