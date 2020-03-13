Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте

Комментатор Telesport Артем Борисов, журналист сайтов «Гол» и «Бомбардир» Илья Егоров и редактор Simple Sport Евгений Младшнев атакуют и защищают главных действующих лиц по итогам матчей Лиги чемпионов. Провал Моуринью (или нет), характер Симеоне (или нет), сила «ПСЖ» (или нет).

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

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