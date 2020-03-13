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#Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #Жозе Моуринью #ПСЖ #Аталанта #Атлетико #Диего Симеоне

Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте

13 марта, 18:19

Комментатор Telesport Артем Борисов, журналист сайтов «Гол» и «Бомбардир» Илья Егоров и редактор Simple Sport Евгений Младшнев атакуют и защищают главных действующих лиц по итогам матчей Лиги чемпионов. Провал Моуринью (или нет), характер Симеоне (или нет), сила «ПСЖ» (или нет).

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

  • 00:00 – две бутылки Red Bull для Вадима Лукомского
  • 00:38 – все пинают Моуринью. Справедливо?
  • 13:05 – матч «Ливерпуля» с «Атлетико» - это большой футбол?
  • 17:40 – ошибки и потери игроков - главный тренд 1/8 финала.
  • 20:28 – сезон «Ливерпуля» становится трагическим?
  • 27:07 – «Аталанта» - это устойчивый феномен?
  • 36:13 – «ПСЖ» никак не может найти свое место.
  • 43:10 – эксклюзивная реплика Валеры Полевикова о проблемах «ПСЖ».
  • 45:30 – «Прогулки с коронавирусом»: новая серия.

Можно слушать и на других платформах:

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Все фото: «Гол»
Что мы об этом писали
Моуринью обещал измениться, но соврал: так же критикует своих игроков, отмазывается и не придумывает нового
Побеждать при слабой игре, но проиграть в лучшем матче сезона. Это «Ливерпуль»
«ПСЖ» отпраздновал победу над «Боруссией» в стиле Холанда 🧘
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