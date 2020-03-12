Побеждать при слабой игре, но проиграть в лучшем матче сезона. Это «Ливерпуль»

Команду называют одной из сильнейших в истории АПЛ – из-за побитых рекордов, большой кучи побед подряд. Но еще – из-за дикого везения. Даже в худших матчах АПЛ «Ливерпуль» побеждал (не считая «Уотфорд»).

Вселенная дарила тонны фарта команде Клоппа весь сезон. Но полностью лишила его в важнейшем матче. И что самое ироничное: в одной из лучших играх сезона.

Результат с «Атлетико» жутко несправедливый относительно матча. Но относительно всего сезона «Ливерпуля»: да, это, наверное, называется кармой.