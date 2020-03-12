Ливерпуль
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Атлетико
Побеждать при слабой игре, но проиграть в лучшем матче сезона. Это «Ливерпуль»
12 марта, 02:17
«Ливерпуль» выдал один из лучших матчей сезона. Плотно прижал «Атлетико» к своим воротам, создал кучу голевых моментов, нанес 35 ударов.
Но проиграл и вылетел из Лиги чемпионов.
Команду называют одной из сильнейших в истории АПЛ – из-за побитых рекордов, большой кучи побед подряд. Но еще – из-за дикого везения. Даже в худших матчах АПЛ «Ливерпуль» побеждал (не считая «Уотфорд»).
Вселенная дарила тонны фарта команде Клоппа весь сезон. Но полностью лишила его в важнейшем матче. И что самое ироничное: в одной из лучших играх сезона.
Результат с «Атлетико» жутко несправедливый относительно матча. Но относительно всего сезона «Ливерпуля»: да, это, наверное, называется кармой.
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