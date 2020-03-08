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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед

Когда «Ливерпуль» станет чемпионом

08 марта, 22:07

«Манчестер Юнайтед» у себя дома обыграл «Ман Сити» (2:0). Победа «МЮ» не позволила «Манчестер Сити» приблизиться к «Ливерпулю. Сейчас (за 9 туров до конца) «Сити» отстает от «Ливерпуля» на 25 очков (плюс у Гвардиолы матч в запасе). При таком календаре «Ливерпуль» становится чемпионом через два матча:

1. Если побеждает в следующих двух матчах (с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас») – в этом случае не важно, как сыграет «Сити» в своих двух матчах (против «Арсенала» и «Бернли»).

2. Если играет вничью и побеждает в матчах с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас», а «Сити» проигрывает один из двух следующих матчей.

3. Если проигрывает оба следующих матча. При этом «Сити» тоже проигрывает две свои встречи.

imago-images.de/Global Look Press

«Ливерпуль» может стать чемпионом уже в следующем туре, если «Сити» проиграет «Арсеналу». В этом случае, если «Ливерпуль» обыграет «Эвертон», он станет чемпионом на «Гудисон Парке».

«Ливерпуль» становится чемпионом позже:

1. Если просто побеждает в двух из оставшихся своих девяти матчах.

2. Если «Сити» побеждает в следующих двух матчах, а «Ливерпуль» потеряет очки либо в матче с «Эвертоном», либо с «Пэлас», то чемпионство «Ливерпуль» разыграет в матче с «Сити» на «Этихаде».

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