Когда «Ливерпуль» станет чемпионом

«Манчестер Юнайтед» у себя дома обыграл «Ман Сити» (2:0). Победа «МЮ» не позволила «Манчестер Сити» приблизиться к «Ливерпулю. Сейчас (за 9 туров до конца) «Сити» отстает от «Ливерпуля» на 25 очков (плюс у Гвардиолы матч в запасе). При таком календаре «Ливерпуль» становится чемпионом через два матча:

1. Если побеждает в следующих двух матчах (с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас») – в этом случае не важно, как сыграет «Сити» в своих двух матчах (против «Арсенала» и «Бернли»).

2. Если играет вничью и побеждает в матчах с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас», а «Сити» проигрывает один из двух следующих матчей.

3. Если проигрывает оба следующих матча. При этом «Сити» тоже проигрывает две свои встречи.