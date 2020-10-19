Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет

Скоулз и обсуждения тренеров. Много-много критики

За это время он поработал экспертом.

Если коротко: Скоулзу совершенно не нравилось, во что играл «МЮ» при Луи ван Гале и Жозе Моуринью. Критика Скоулза задевала ван Гала. Он это опровергал, но продолжал отвечать ему через прессу. На выпад о том, что «МЮ» должен играть в атаку, ван Гал отреагировал примером «Аякса»: «Мы выиграли все, играя в атакующий футбол. Я не буду много об этом говорить, а то мистер Скоулз разозлится».

С Моуринью разговор был короче: «Думаю, единственное, чем занимается Скоулз, – это критикует. Не комментирует, а критикует, это разные вещи. Если Скоулз однажды захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха, потому что 50% – 12,5 трофеев, а 25% – это шесть».

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Скоулз и тренерская карьера. Коротко и невнятно

Тут история совсем не в его пользу.

Он и правда сильно хотел работать в «Олдхэме», поскольку болел за этот клуб с детства. В феврале 2019-го Скоулз его возглавил. «Олдхэм» шел в Лиге 2 на 14-м месте после 30 туров.

Хватило на месяц. Начал с победы 4:1, затем были три ничьи и три поражения. «Олдхэм» не сдвинулся с 14-го места, на нем же и финишировал. «Очень скоро стало ясно, что я не смогу работать так, как я хотел, и как мне обещали, прежде чем я занял должность», – написал в обращении Скоулз.