Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет
Пол Скоулз – легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед», которого Хави называл лучшим на своей позиции в мировом футболе за последние 15-20 лет, а Алекс Фергюсон – лучшим вместе с Райаном Гиггзом игроком, которые вообще когда-либо выступали в «МЮ».
Еще во время игровой карьеры Скоулза велись дискуссии о том, каким он станет тренером. Мнение Гиггза: помощником тренера в «МЮ» стал бы Гари Невилл, а Скоулзу подойдет должность в клубе, но не главного тренера.
Фергюсон перед уходом сказал, что Скоулз не должен его преемником, чтобы не попадать сразу же под мощное давление.
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Скоулз и слухи о работе тренера
• Guardian писала, что Скоулз мог стать помощником Тони Пулиса в «Стоке».
• Дэвид Мойес, возглавив «МЮ», хотел, чтобы Скоулз был в его штабе, но тот отказался. Сам Скоулз сказал, что в конечном итоге примет такое предложение.
• После отставки Мойеса он стал помогать в тренерском штабе Гиггзу, который был временным и.о. После завершения сезона руководство «МЮ» раздумывало насчет приглашения Скоулза на одну из должностей.
• «Если у меня появится правильная возможность, и она мне понравится, я ей воспользуюсь», – слова Скоулза о возможной тренерской карьере в 2015 году.
• Спустя год президент «Интера Майами» Дэвид Бекхэм хотел видеть Скоулза главным тренером клуба, но тот отказался. Mirror писала об интересе к Скоулзу в «Уигане» – клубе Чемпионшипа.
• В 2017-м стало известно, что он хотел возглавить «Олдхэм» из третьего дивизиона, но клуб выбрал другого тренера – тоже бывшего игрока «МЮ» Ричи Уэлленса (в «МЮ» он не заиграл).
Скоулз и обсуждения тренеров. Много-много критики
За это время он поработал экспертом.
Если коротко: Скоулзу совершенно не нравилось, во что играл «МЮ» при Луи ван Гале и Жозе Моуринью. Критика Скоулза задевала ван Гала. Он это опровергал, но продолжал отвечать ему через прессу. На выпад о том, что «МЮ» должен играть в атаку, ван Гал отреагировал примером «Аякса»: «Мы выиграли все, играя в атакующий футбол. Я не буду много об этом говорить, а то мистер Скоулз разозлится».
С Моуринью разговор был короче: «Думаю, единственное, чем занимается Скоулз, – это критикует. Не комментирует, а критикует, это разные вещи. Если Скоулз однажды захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха, потому что 50% – 12,5 трофеев, а 25% – это шесть».
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Скоулз и тренерская карьера. Коротко и невнятно
Тут история совсем не в его пользу.
Он и правда сильно хотел работать в «Олдхэме», поскольку болел за этот клуб с детства. В феврале 2019-го Скоулз его возглавил. «Олдхэм» шел в Лиге 2 на 14-м месте после 30 туров.
Хватило на месяц. Начал с победы 4:1, затем были три ничьи и три поражения. «Олдхэм» не сдвинулся с 14-го места, на нем же и финишировал. «Очень скоро стало ясно, что я не смогу работать так, как я хотел, и как мне обещали, прежде чем я занял должность», – написал в обращении Скоулз.
Руководство этот финт не поняло. Владелец «Олдхэма» Абдалла Лемсагам сказал: «Я был в Дубае, спокойно зная, что Скоулз работает с командой. Я был очень удивлен, когда в среду он взял и просто так уволился, написав мне текстовое сообщение в полдень и отказавшись обсуждать обстоятельства, повлиявшие на его решение. Разочарован его решением и удивлен причинами».
Следующая попытка – и.о. тренера клуба «Солфорд Сити» (та же Лига 2), где он – совладелец с Невиллами, Гиггзом и Баттом. «Солфорд» убрал тренера, который не проиграл в новом сезоне (две победы, три ничьи).
Первая игра – против «Порт Вейла». Приятное воспоминание для Скоулза – именно этой команде он забил два гола в дебютном матче за «МЮ». Современность не так радужна – «Солфорд» под его руководством не забил пенальти и проиграл 0:1, пропустив под конец, да еще и один из игроков отправился в больницу после травмы.
Скоулз и тренерская профессия. Разные пути
Главное – что сказал Скоулз после игры. Он признался честно: тренерская работа – не его.
«Из всех нас был доступен я, так что Гари попросил меня, и я сделаю все от себя зависящее, пока мы не найдем подходящего тренера. Эта работа – не для меня. В клубе мы все это знаем. Она – для опытного специалиста, способного продвинуть команду вперед. Я уже это делал, получилось не очень хорошо, так что это опыт, без которого я, вероятно, мог бы обойтись.
Мне понравились четыре недели в «Олдхэме». Но решил бы я повторить? Возможно, нет».