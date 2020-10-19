Солфорд Сити

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Скоулз дико злил ван Гала и Моуринью, а теперь тренирует сам. Но быть тренером совсем не хочет
#Пол Скоулз
Отель с видом на стадион и собственный клуб – это бизнес бывших игроков «МЮ»
#Солфорд Сити
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