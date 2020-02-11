Солфорд Сити
Футбол
Гари Невилл
Отель с видом на стадион и собственный клуб – это бизнес бывших игроков «МЮ»
11 февраля, 20:43
«Класс-92» – это легендарные выпускники академии «МЮ». Туда входят братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Никки Батт и Райан Гиггз. Они вместе заиграли в «Юнайтед», а после окончания карьеры основали совместный проект – «Солфорд Сити».
Владимир Стогниенко снял о бизнесе «Класса-92» новую «Планету футбола». Там есть истории о пиве, эксклюзив из отеля и даже интервью с Гари Невиллом.
Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=I5xt3rQciio&t=
О чем еще этот выпуск
- Рассказ об отеле «Футбол». Заведением владеют пять игроков «Класса-92» (Бекхэм не вкладывался). Оно открылось в 2015 году. Стогниенко побывал в одном из номеров отеля: нашел на стене цитаты о владельцах, посмотрел из окна на «Олд Траффорд» и заглянул в шкаф. Он выяснил, что стандартный номер в обычный день стоит 90 фунтов (7500 рублей), а в день матча цена увеличивается в три раза.
- Кафе «Футбол» – место, где собираются фанаты «МЮ» во время матчей. В меню есть много простых блюд с названиями, которые происходят от фамилий владельцев («Скоулзи»). В день приезда «Планеты футбола» было много свободных столов. Обычно их бронируют заранее – на дни матчей с участием «Юнайтед». Часто это происходит еще в момент публикации календаря на сезон.
- Город Солфорд. То самое место, где и играет «Солфорд Сити». Гари Невилл рассказал, что сам чаще всего участвует в управлении. Остальные владельцы обычно заняты. Фил Невилл работает в женской сборной Англии, Никки Батт – в академии «Манчестер Юнайтед». «Класс-92» имеет 60% акций клуба (каждый – по 10), еще 40% принадлежат Питеру Лиму.
- Пивоварня. «Класс-92» сотрудничает и с местной пивоварней – там работают семь братьев. Пиво от них как раз и продается на матчах «Солфорда». Еще у них есть четыре сестры, которые производят собственный джин. Все как бы сотрудничают друг с другом, но все равно развивают каждое дело самостоятельно. Интервью с основателем – в выпуске.
Вот несколько скриншотов:
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