Отель с видом на стадион и собственный клуб – это бизнес бывших игроков «МЮ»

«Класс-92» – это легендарные выпускники академии «МЮ». Туда входят братья Невиллы, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Никки Батт и Райан Гиггз. Они вместе заиграли в «Юнайтед», а после окончания карьеры основали совместный проект – «Солфорд Сити».

Владимир Стогниенко снял о бизнесе «Класса-92» новую «Планету футбола». Там есть истории о пиве, эксклюзив из отеля и даже интервью с Гари Невиллом.

Смотрите здесь: https://www.youtube.com/watch?v=I5xt3rQciio&t=