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Футбол
Тренер
Жозе Моуринью
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Жозе Моуринью
Дата рождения
Родился 26 января 1963 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов.
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Лента
Материалы
Новости
Футбол
Моуринью впервые проиграл домашний матч Серии А. Он провел 43 игры за карьеру
#Жозе Моуринью
01 ноября 2021, 10:06
Футбол
Судья Клаттенбург в 2017 году кинул в Моуринью ботинок: «Черт возьми, убирайся из моей раздевалки!» После этого он завершил карьеру в АПЛ
#Жозе Моуринью
18 сентября 2021, 17:33
Футбол
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
#Жозе Моуринью
12 сентября 2021, 22:12
Футбол
Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года
#Жозе Моуринью
04 мая 2021, 16:17
Футбол
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
#Жозе Моуринью
19 апреля 2021, 13:54
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
#Жозе Моуринью
19 апреля 2021, 13:25
Футбол
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
#Хосеп Гвардиола
15 апреля 2021, 01:00
Футбол
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
#Жозе Моуринью
01 февраля 2021, 10:28
Футбол
Моуринью не выигрывает у «Ливерпуля» четыре матча подряд. Это его худшая серия против одной команды
#Жозе Моуринью
29 января 2021, 10:52
Футбол
У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче
#Челси
20 января 2021, 10:57
Футбол
«Изумительная футбольная неделя. Классные эмоции, абсолютная безопасность», – сарказм Моуринью по матчам сборных
#Жозе Моуринью
16 ноября 2020, 19:57
Футбол
«Ростов» сыграет с «Тоттенхэмом», если пройдет «Маккаби», а англичане – «Шкендию»
#Ростов
18 сентября 2020, 19:46
Футбол
У «Челси» – 10 поражений, больше при Абрамовиче было только у Моуринью. Тогда клуб стал 10-м, сейчас – в зоне ЛЧ
#Челси
02 июля 2020, 10:39
Футбол
Моуринью привез овощи и фрукты в центр раздачи продуктов
#Жозе Моуринью
30 апреля 2020, 10:37
Футбол
В 2004-м Моуринью должен был тренировать «Ливерпуль». Но «Челси» переманил его к себе
#Жозе Моуринью
19 апреля 2020, 17:05
Футбол
Английские клубы под руководством Моуринью проиграли все серии пенальти
#Жозе Моуринью
05 марта 2020, 10:54
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
#Лионель Месси
07 февраля 2020, 22:33
Футбол
Моуринью впервые проиграл домашний матч бывшей команде. Серия прервалась на 14-й игре
#Жозе Моуринью
22 декабря 2019, 22:20
Футбол
Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ
#Жозе Моуринью
21 ноября 2019, 21:40