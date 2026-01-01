Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Жозе Моуринью
Поделиться:
Жозе Моуринью
Дата рождения
Родился 26 января 1963 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
Моуринью впервые проиграл домашний матч Серии А. Он провел 43 игры за карьеру
#Жозе Моуринью
Футбол
Судья Клаттенбург в 2017 году кинул в Моуринью ботинок: «Черт возьми, убирайся из моей раздевалки!» После этого он завершил карьеру в АПЛ
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью станет главным тренером «Ромы». Контракт – до 2024 года
#Жозе Моуринью
Футбол
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
#Жозе Моуринью
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
#Жозе Моуринью
Футбол
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью не выигрывает у «Ливерпуля» четыре матча подряд. Это его худшая серия против одной команды
#Жозе Моуринью
Футбол
У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче
#Челси
Футбол
«Изумительная футбольная неделя. Классные эмоции, абсолютная безопасность», – сарказм Моуринью по матчам сборных
#Жозе Моуринью
Футбол
«Ростов» сыграет с «Тоттенхэмом», если пройдет «Маккаби», а англичане – «Шкендию»
#Ростов
Футбол
У «Челси» – 10 поражений, больше при Абрамовиче было только у Моуринью. Тогда клуб стал 10-м, сейчас – в зоне ЛЧ
#Челси
Футбол
Моуринью привез овощи и фрукты в центр раздачи продуктов
#Жозе Моуринью
Футбол
В 2004-м Моуринью должен был тренировать «Ливерпуль». Но «Челси» переманил его к себе
#Жозе Моуринью
Футбол
Английские клубы под руководством Моуринью проиграли все серии пенальти
#Жозе Моуринью
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
#Лионель Месси
Футбол
Моуринью впервые проиграл домашний матч бывшей команде. Серия прервалась на 14-й игре
#Жозе Моуринью
Футбол
Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ
#Жозе Моуринью