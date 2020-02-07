Лионель Месси
Примера
Футбол
Диего Симеоне
Юрген Клопп
Жозе Моуринью
Криштиану Роналду
Неймар
#Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #Юрген Клопп #Жозе Моуринью #Неймар #Примера #Диего Симеоне
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
07 февраля 2020, 22:33
У нас была новость о самых высокооплачиваемых игроках «Монако» и Лиги 1 – информация L’Equipe. Еще одна часть исследования французского издания касается рейтинга месячных зарплат игроков и тренеров. Топ-5 самых высокооплачиваемых игроков мира выглядит так:
1. Лионель Месси – 8,3 миллиона евро в месяц.
2. Криштиану Роналду – 4,5 миллиона.
3. Неймар – 3 миллиона.
4. Антуан Гризманн – около 3 миллионов евро в месяц.
5. Луис Суарес – около 3 миллионов евро в месяц.
Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира выглядит так:
1. Диего Симеоне – 3,6 миллиона евро в месяц.
2. Хосеп Гвардиола – 1,94 миллиона.
3. Жозе Моуринью – 1,46 миллиона.
4. Юрген Клопп – 1,46 миллиона.
5. Зинедин Зилан – 1,4 миллиона евро в месяц.
Все зарплаты указаны до уплаты налогов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые