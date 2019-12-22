Моуринью впервые проиграл домашний матч бывшей команде. Серия прервалась на 14-й игре
В 18-м туре АПЛ «Тоттенхэм» во главе с Жозе Моуринью играл дома против «Челси». Перед матчем у португальца была внушительная статистика домашних встреч с бывшими клубами – из 13 он выиграл 12, еще один матч свел вничью.
Против «Челси» все три игры были победными – одна за «Интер», еще две – за «МЮ».
Серия закончилась на 14-й игре. «Тоттенхэм» проиграл «Челси» 0:2 из-за дубля Виллиана. В створ чужих ворот игроки «Тоттенхэма» пробили лишь однажды.
Еще нерадостные цифры для Жозе – с момента его назначения никто в АПЛ не пропускал на своем поле так много. Четыре гола – от «Борнмута» и «Челси» (матч с «Бернли» был сухим). Кстати, еще два мяча «Тоттенхэм» с Моуринью пропустил в ЛЧ от «Олимпиакоса».
В пяти последних матчах во всех турнирах у «Тоттенхэма» три поражения – от «МЮ», «Баварии» и «Челси». Сейчас клуб идет седьмым в АПЛ. До зоны Лиги чемпионов – шесть очков.