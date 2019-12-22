Моуринью впервые проиграл домашний матч бывшей команде. Серия прервалась на 14-й игре

В 18-м туре АПЛ «Тоттенхэм» во главе с Жозе Моуринью играл дома против «Челси». Перед матчем у португальца была внушительная статистика домашних встреч с бывшими клубами – из 13 он выиграл 12, еще один матч свел вничью.

Против «Челси» все три игры были победными – одна за «Интер», еще две – за «МЮ».