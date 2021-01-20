У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче

«Челси» в этом сезоне АПЛ:

19 туров – 29 очков из 57 возможных.

8 побед, 5 ничьих и шесть поражений.

8 место после 19 туров.

29 очков за 19 матчей – второй худший результат «Челси» в эпоху Романа Абрамовича. Первый случился в сезоне-2015/16 году – тогда у команды после этого отрезка было всего 20 очков. Моуринью, работавшего с «Челси» на старте сезона, уволили после 16 тура. А команда завершила сезон на 10-м месте.