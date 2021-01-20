Челси
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Роман Абрамович
Жозе Моуринью
У «Челси» 29 очков после 19 туров. Это второй худший показатель при Абрамовиче
час назад
- 19 туров – 29 очков из 57 возможных.
- 8 побед, 5 ничьих и шесть поражений.
- 8 место после 19 туров.
29 очков за 19 матчей – второй худший результат «Челси» в эпоху Романа Абрамовича. Первый случился в сезоне-2015/16 году – тогда у команды после этого отрезка было всего 20 очков. Моуринью, работавшего с «Челси» на старте сезона, уволили после 16 тура. А команда завершила сезон на 10-м месте.
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