Английские клубы под руководством Моуринью проиграли все серии пенальти

«Челси» – пять раз.

«МЮ» – один.

«Тоттенхэм» – еще один.

«Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» и вылетел из Кубка Англии.

Так в тренерской карьере Моуринью набралось уже семь поражений в серии пенальти, когда он работал в английских клубах. Побед в Англии еще не было, а последний личный успех Моуринью в серии одиннадцатиметровых случился еще в «Интере» (2008 год). «Реал» Моуринью бил пенальти один раз – и тоже проиграл.