Жозе Моуринью
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Английские клубы под руководством Моуринью проиграли все серии пенальти
05 марта 2020, 10:54
- «Челси» – пять раз.
- «МЮ» – один.
- «Тоттенхэм» – еще один.
«Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» и вылетел из Кубка Англии.
Так в тренерской карьере Моуринью набралось уже семь поражений в серии пенальти, когда он работал в английских клубах. Побед в Англии еще не было, а последний личный успех Моуринью в серии одиннадцатиметровых случился еще в «Интере» (2008 год). «Реал» Моуринью бил пенальти один раз – и тоже проиграл.
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