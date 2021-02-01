Жозе Моуринью
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#Жозе Моуринью #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм #Брайтон

Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»

01 февраля, 10:28

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» 0:1 в матче АПЛ.

Жозе Моуринью еще никогда до этого не проигрывал три раза подряд одной и той же команде на выезде. В гостевых матчах с «Брайтоном» его статистика – 0:1 с «Тоттенхэмом», еще – 2:3 и 0:1 с «МЮ».

  • «Тоттенхэм» выиграл только один матч из последних четырех в АПЛ. Он идет шестым в таблице с отставанием в 11 очков от лидера – «Ман Сити».
  • «Брайтон» – 17-й с запасом в семь очков перед зоной вылета, имея на игру больше.
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