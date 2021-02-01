Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» 0:1 в матче АПЛ.

Жозе Моуринью еще никогда до этого не проигрывал три раза подряд одной и той же команде на выезде. В гостевых матчах с «Брайтоном» его статистика – 0:1 с «Тоттенхэмом», еще – 2:3 и 0:1 с «МЮ».