Судья Клаттенбург в 2017 году кинул в Моуринью ботинок: «Черт возьми, убирайся из моей раздевалки!» После этого он завершил карьеру в АПЛ

Эпизод случился после матча АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Стоком» (1:1). О нем Марк Клаттенбург рассказал в автобиографии «Разоблачитель»:

«Вскоре после окончания рабочего дня в дверь моей раздевалки постучали, и вошел главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью. Я как раз снимал ботинки. «На этот раз ты должен быть счастлив, – сказал я. – Ты же не будешь винить меня за эту ничью, не так ли?» – «Могу».

Он рассуждал об игре рукой в штрафной защитника «Стока» Райана Шоукросса. «О чем ты говоришь? – спросил я. – Я разобрался правильно и знаю, что сделал». – «Нет. Я видел видео. Ты был неправ». Он продолжал и продолжал. Заткнись, парень, ладно? Я поднял свой ботинок и запустил им в стену рядом с ним: «Черт возьми, убирайся из моей раздевалки. Убирайся!»

Моуринью замер. И я тоже. Мне было насрать. Он не знал, что сказать. Я был так сыт по горло всеми этими нелепыми играми разума. Я ехал домой, снова и снова просматривая момент с Шоукроссом. И я был прав – мяч попал ему точно в грудь.

Так почему же Моуринью разыгрывал меня? В ту ночь я лег спать и понял, что с меня хватит. «Знаешь что, – подумал я, – я больше не могу возиться с подобными идиотами».